Cannes 2023 : La sélection et le Jury des courts métrages et de la Cinef

News : Le Jury d’Ildikó Enyedi décernera la Palme d’or du court métrage et les trois prix de La Cinef. La cinéaste sera entourée de Ana Lily Amirpour, Shlomi Elkabetz, Charlotte Le Bon et Karidja Touré.

Photo © Ildyko Enyedi © Claude Medale - Getty Images / Karidja Touré © Matthieu Dortomb / Ana Lily Amirpour © Myrna Suarez / Shlomi Elkabetz © DR / Charlotte Le Bon © Matthieu Delbreuve

Réalisatrice et scénariste hongroise, lldikó Enyedi est d’abord plasticienne. Puis elle fait partie du collectif Indigo et de Béla Balázs, unique studio de cinéma indépendant d’Europe de l’Est avant la chute du mur, en tant qu’assistante réalisatrice. Son premier long métrage, Mon XXe siècle, est présenté en 1989 dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes. Il obtient la Caméra d’or. Le New York Times le classe parmi les douze meilleurs films hongrois de tous les temps et parmi les dix meilleurs films de l’année. Deux ans plus tard, la cinéaste est lauréate du Prix Béla Balázs atttribué par le ministère de la Culture hongrois à une personnalité remarquable du septième art. Pourtant, lldikó Enyedi réalise peu de longs métrages par la suite. Elle préfère donner des cours de cinéma et des conférences, et poursuivre la recherche universitaire. Ses quelques autres films sont toutefois remarqués. Tamas et Juli (1997) remporte le Grand prix du Festival de Belfort, et Simon le mage (1999) le Prix spécial du jury au Festival de Locarno. En 2011, la réalisatrice soutient brillamment une thèse dans le domaine du transmédia (sur les rapports entre technique et fantastique dans l’image animée). Le grand retour d’lldikó Enyedi a lieu en 2017 avec l’audacieux Corps et âmes, qui gagne l’Ours d’or à la Berlinale. En 2021, L’histoire de ma femme est en compétition officielle au Festival de Cannes. Le film qui bénéficie d’un casting international (Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel…) est adapté d’un roman de Milán Füst.

Gijs Naber et Léa Seydoux dans "L’histoire de ma femme" © 2021 Pyramide Distribution. Tous droits réservés.

Scénariste et réalisatrice américaine d’origine iranienne, Ana Lily Amirpour a notamment signé A Girl Walks Home Alone At Night, primé dans plusieurs festivals dont Deauville.

Réalisateur, scénariste, acteur et producteur isralien, Shlomi Eklkabetz est l’auteur d’une œuvre majeure, coréalisée avec sa sœur, Ronit Eklkabetz (1964-2016). Ils ont dressé une radioscopie de l’aliénation de la femme israélienne avec le personnage de Viviane Amsalem dans une trilogie de films, Prendre femme, Les sept jours et Le procès de Viviane Amsalem.

Actrice et réalisatrice canadienne, Charlotte Le Bon a tourné avec Michel Gondry, Jalil Lespert et Robert Zemeckis. Son premier long métrage en tant que réalisatrice, Falcon Lake, d’après une BD de Bastien Vivès, a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs 2022, avant de remporter plusieurs récompenses dont le Prix Louis-Delluc du premier film.

Actrice française, Karidja Touré a été révélée dans Bande de filles de Céline Sciamma, qui avait fait l’ouverture de la Quinzaine Réalisateurs 2014. Elle a ensuite été dirigée par Martin Provost, Cédric Klapisch et Nils Tavernier.

La sélection

La compétition des courts métrages

LA PERRA

Carla Melo Gampert

Colombie & France - 14’

AS IT WAS

Anastasia Solonevych & Damian Kocur

Pologne & Ukraine - 15’

TITS

Eivind Landsvik

Norvège - 12’

27

Flóra Anna Buda

Hongrie & France - 11’

LE SEXE DE MA MÈRE

Francis Canitrot

France - 14’

AUNQUE ES DE NOCHE

Guillermo García López

Espagne & France - 14’

BASRI & SALMA IN A NEVER-ENDING COMEDY

Khozy Rizal

Indonésie - 15’

POOF

Margaret Miller

États-Unis - 10’

NADA DE TODO ESTO

Patricio Martínez & Francisco Canton

Argentine & Espagne - 15’

WILD SUMMON

Karni Arieli & Saul Freed

Royaume-Uni - 14’

La sélection de la Cinef

DAROONE POUST

Shafagh Abosaba & Maryam Mahdiye

Karnameh Film School - Iran - 16’

KILLING BORIS JOHNSON

Musa Alderson-Clarke

NFTS - Royaume-Uni - 24’

NEHEMICH

Yudhajit Basu

FTII - Inde - 23’

IMOGENE

Katie Blair

Columbia University - États-Unis - 19’

AL TORAA’

Jad Chahine

High Cinema Institute - Égypte - 12’

A BRIGHT SUNNY DAY

Yupeng He

Columbia University - États-Unis - 20’

HOLE

Hwang Hyein

KAFA - Corée du Sud - 24’

LA VOIX DES AUTRES

Fatima Kaci

La Fémis - France - 30’

ELECTRA

Daria Kashcheeva

FAMU - République Tchèque - 27’

TRENC D’ALBA

Anna Llargués

ESCAC - Espagne - 28’

NORWEGIAN OFFSPRING

Marlene Emilie Lyngstad

Den Danske Filmskole - Danemark - 44’

OSMÝ DEN

Petr Pylypčuk

FAMU - République Tchèque - 20’

THE LEE FAMILIES

Seo Jeong-mi

Korea National University of Arts - Corée du Sud - 25’

SOLOS

Pedro Vargas

FAAP - Brésil - 13’

AYYUR

Zineb Wakrim

ÉSAV Marrakech - Maroc - 13’

UHRMENSCHEN

Yu Hao

Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF - Allemagne - 6’

FÁR

Gunnur Martinsdóttir Schlüter

Islande - 5’