Fatale - la critique

Résumé : Stephen Flemming, un politicien marié et père de famille, va succomber au charme d’Anna Barton, la petite amie de son fils...

Critique : L’auteur de l’incontournable et vertigineux Ascenseur pour l’échafaud livre avec Fatale, l’un de ses derniers films. Une œuvre sur l’adultère et ses conséquences, venimeuse et dérangeante, mais au résultat bancal. Le sujet est périlleux. Il y est question de coucheries immorales entre un homme doublement éminent (père respectable et politicien respecté) avec sa belle-fille ; le patriarche pousse donc le vice de l’infidélité jusqu’à trahison de l’épouse et du fils.

Servi par une distribution remarquable - Jeremy Irons tout à fait crédible est ensorcelé par une Juliette Binoche légèrement trouble -, Fatale vaut surtout pour la prestation charismatique de Miranda Richardson, parfaite en mère de famille meurtrie ; elle offre au drame de Louis Malle quelques scènes dramatiquement intenses et redonne quelques couleurs au récit désincarné.

Œuvre charnelle, Fatale est ponctuée de moments érotiques, malheureusement peu transcendants. S’ils manquent cruellement de sensualité, ils parviennent toutefois à rendre l’atmosphère lourde et dérangeante. Le minimum syndical est assuré ; il faudra s’en contenter. L’approche de Louis Malle est privée de cette nuance qui faisait marque de fabrique du réalisateur d’Au revoir les enfants.

Desservi pas un rythme irrégulier et des maladresses de mise en scène, le film est sauvé par son final. Les derniers instants parviennent à relever la qualité générale de cette passion charnelle dévastatrice, évitant in extremis la chronique familiale soporifique. En gros, pour du Louis Malle, c’est quand même très bof, et dans le genre dramatico-érotique, on aura vu bien plus « fatal »...