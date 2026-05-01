Father - Tereza Nvotová - critique

Le 6 mai 2026
La cinéaste slovaque Tereza Nvotová s’empare d’un sujet délicat pour en faire une œuvre très humaine malgré son parti pris radical.
- Réalisateur : Tereza Nvotová
- Acteurs : Peter Bebjak, Dominika Morávková, Milan Ondrík, Dominika Zajcz, Martina Slúková, Aňa Geislerová, Peter Ondrejička
- Genre : Drame, Film pour ou sur la famille
- Nationalité : Polonais, Tchèque, Slovaque
- Distributeur : Épicentre Films
- Durée : 1h42mn
- Titre original : Otec
- Date de sortie : 27 mai 2026
- Festival : Festival de Venise 2025, Les Arcs Film Festival 2025
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Résumé : C’est l’été, il fait très beau et très chaud. Michal (Milan Ondrik) mène une vie bien agréable : après son jogging matinal, un baiser à sa femme Zuzka (Dominika Moravkova) et un petit jeu avec sa fille qu’il doit déposer à la crèche, il regagne son lieu de travail sans grande précipitation.
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Critique : La matinée de Michal au bureau va être un peu décousue. On le voit peu concentré, alors que se joue une rencontre déterminante pour sa société. Il va même visionner des films de vacances dans son bureau, sans compter quelques coups de fil, notamment à Zuzka, son ex-épouse. C’est en fin de matinée qu’il va avoir un gros doute sur le déroulement de son début de matinée, ce qui va l’amener à découvrir la tragédie de sa vie.
- Copyright Danae Production/Moloko Film/Lava Film/Ceská Televize/TV JOJ/Magic Lab
Ce drame familial, que l’on ne voit pas venir, est d’abord présenté avec une certaine désinvolture en s’intéressant à un père de famille, sympathique et sportif, très cool au travail, qui ne semble vraiment pas s’inquiéter dans ses fonctions. Tout va bien, la vie est belle. Le ton va radicalement changer après la découverte de l’un des pires drames que puisse vivre un père de famille.
Le scénario est malin et l’interprétation, dominée par Milan Ondrík, se montre irréprochable. La mise en scène originale, utilisant une caméra très mobile, scrute les protagonistes, et donne l’impression que certaines scènes ont été tournées sur le vif.
Sur un sujet terrible tiré d’un fait divers, ce film frontal révèle une certaine radicalité, mais se garde bien de juger, laissant les spectateurs sonnés et ses personnages se débattre avec leurs propres turpitudes.
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