Festival Cinéma Héritage : du 4 au 8 novembre

News : Le festival est organisé par l’association AITYSH France, sous le patronage de l’UNESCO et avec le soutien du président de la République kirghize. Il a été fondé par l’ambassadeur de la République kirghize en France Sadyk Sher-Niyaz et le producteur et mécène Kuban Toichubayev. L’objectif principal du festival est d’ouvrir de nouvelles réalités et images ; de promouvoir de nouveaux talents et de chérir le monde exceptionnel des cinéastes émergents dont les films sont devenus le patrimoine mondial du cinéma ; de montrer des films qui parlent des gens et des cultures ; de développer un dialogue entre les cultures et les nations. Le principe du festival est d’envoyer un message de tolérance, d’ouverture, de compréhension mutuelle, de gentillesse, d’intercommunication, de préservation de la diversité culturelle et d’unité à travers un langage cinématographique unique.

Pour cette seconde édition, le Festival Cinéma Héritage prend ses quartiers au Grand Rex pour quatre jours de projections de films en compétition et hors compétition, de films de patrimoine restaurés, de rétrospectives et de rencontres avec des cinéastes émergents du monde entier, mais aussi avec des légendes à qui le festival rendra hommage. Le premier invité d’honneur que le Festival Cinéma Héritage annonce aujourd’hui sera le compositeur de génie Vladimir Cosma.

Plusieurs récompenses viendront clôturer le festival à l’occasion d’une cérémonie comme le prix pour la contribution exceptionnelle au cinéma mondial, le Prix du président, le Prix du meilleur film, le Prix du meilleur réalisateur, le Prix spécial du jury et le Prix des partenaires.

Vladimir Cosma à l’honneur pour la seconde édition

Compositeur prolifique, mélodiste inspiré et subtil, orchestrateur original, Vladimir Cosma est l’auteur des plus grands succès du cinéma français – plus de 300 ! – comme Le Grand blond avec une chaussure noire, La Boum, Les Aventures de Rabbi Jacob, Diva, Le Bal, L’As des As, La Chèvre, Le Père Noël est une ordure, La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, Le Dîner de cons… Son credo est simple : « La bonne musique de film, c’est la bonne musique tout court. Elle se doit d’être populaire et savante. ». Ce qu’il a toujours fait tout au long d’une carrière riche et exigeante.

Le festival s’ouvrira avec la projection, en version restaurée, du Cercle rouge du Français Jean-Pierre Melville. En clôture, c’est Bamako du Mauritanien Abderrahmane Sissako qui sera projeté, en sa présence. Current du Hongrois István Gaál, Fall of Otrar du Kazakhstanais Ardak Amirkulov et The Ritual de l’Indien Girish Kasaravalli seront également à l’honneur. Le National Film Day mettra en avant des films du Kazakhstan, du Kirghizistan et d’Azerbaïdjan, dont Steppenwolf du Kazakhstanais Adilkhan Yerzhanov.

Neuf longs métrages présentés en avant-première figureront en compétition, parmi lesquels Vermiglio de l’Italienne Maura Delpero (distinguée à la dernière Mostra de Venise), Le Village aux portes du paradis du Somalien Mo Harawe (Un Certain Regard Cannes 2024) ou encore Shambhala du Népalais Min Bahadur Bham (en compétition à la dernière Berlinale).