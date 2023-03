Feux croisés - Edward Dmytryk - critique

Résumé : Dans un bar qu’ils fréquentent régulièrement, des militaires démobilisés rencontrent Joseph Samuels un civil (Sam Levene) avec qui ils semblent sympathiser. Trois d’entre eux l’accompagnent jusqu’à son hôtel pour un dernier verre. Peu après, Samuels est retrouvé assassiné.

Critique : C’est le capitaine de police Finlay (Robert Young) qui va être chargé de l’enquête. Avec l’aide du sergent Keely (Robert Mitchum) qui connaît bien les militaires suspectés, il va reconstituer la dernière soirée de la victime.

Très vite, il va être clair que le motif du meurtre est l’antisémitisme, ce qui va orienter les soupçons vers trois militaires particuliers : Bowers (Steve Brodie), Mitchell (George Cooper), et surtout Montgomery (Robert Ryan), le plus virulent d’entre eux.

Ce film est adapté d’un roman de Richard Brooks, qui deviendra lui-même cinéaste et proposera des œuvres à thème comme ici l’antisémitisme et l’intolérance.

Au-delà de la dénonciation d’une mort gratuite, le long métrage se démarque techniquement par une narration par flash-back tout à fait judicieuse qui accentue le suspense et une utilisation d’un noir et blanc volontairement très peu éclairé dû à J. Roy Hunt, qui donne un aspect très contrasté, presque inquiétant, à de nombreuses scènes.

De plus, l’excellente distribution dominée par le trio Robert Young, policier flegmatique ; Robert Mitchum, sergent désabusé ; et Robert Ryan, suspect fébrile et hypernerveux, participe largement à la crédibilité de cette œuvre de dénonciation subtile et pédagogique.

À noter la présence dans un petit rôle de femme délaissée de Gloria Grahame, qui aura par la suite une carrière intéressante, participant notamment à deux films de Fritz Lang dans lesquels joue aussi Glenn Ford : il s’agira de Règlement de comptes (The Big Heat 1953) et Désirs humains (Human Desire 1954).

Le réalisateur Edward Dmytryk restera aussi et malheureusement célèbre à l’époque du maccarthysme. Après avoir été inscrit sur la liste des "dix de Hollywood" pour activités anti-américaines, travaillé en Grande-Bretagne, puis purgé quelques mois de prison pour cela, il dénoncera pour se disculper certains de ses collègues. Les films qu’il tournera ensuite seront peuplés de personnages tourmentés.