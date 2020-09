First cow - Kelly Reichardt - critique

Résumé : De nos jours dans l’Oregon, une jeune femme qui promène son chien fait une macabre découverte. Autour de 1820, Cookie Figowitz (John Magaro), solitaire et taciturne, est le cuisinier d’une bande d’aventuriers peu avenants qui se rendent dans l’Oregon, pour devenir trappeurs. Une nuit, dans une forêt, en cherchant des plantes pour sa cuisine, il découvre un homme tout nu d’origine asiatique (Orion Lee), qu’il prend d’abord pour un Indien.

Critique : Ce film original, tiré d’un roman de Jonathan Raymond ("The half-life" 2004) qui a participé au scénario, décrit avec minutie le parcours d’un homme plutôt banal, peureux et solitaire. Celui-ci vit une aventure presque picaresque dans le dur monde des pionniers de l’Ouest. Au sein du monde des trappeurs, il est trop doux et trop gentil pour faire sa place à armes égales. C’est sa rencontre avec le culotté King-Lu qui va lui faire connaître un destin hors normes. Tous les deux, ils vont monter une combine lucrative, grâce à la seule et unique vache arrivée sur le territoire.

Avec un ton aigre-doux, la cinéaste Kelly Reichardt nous fait suivre les péripéties vécues par ces deux pieds nickelés, qui pensent avoir trouvé le filon en toute impunité. Autour d’eux, gravitent des personnages haut en couleur : on mentionnera le directeur de la concession locale - brillamment interprété par le britannique Toby Jones - qui a tous les pouvoirs, est imbu de sa personne, s’avère cruel, mais bête comme ses pieds ; on évoquera aussi un capitaine un peu "vieille baudruche", qui ne sait que raconter ses exploits militaires (Scott Sheperd).

Malgré toutes ces qualités, on peut regretter quelques longueurs dispensables, dans les déplacements forestiers, notamment.

En dépit de ces petites réserves, Kelly Reichardt, dont c’est le septième long métrage, déroule le destin de deux personnages qui n’ont rien d’exceptionnel, mais auxquels on va s’attacher, en raison de leur fragilité et de leur naïveté à vivre dans un monde de brutes épaisses et de chefs sans pitié, qui n’accepteront pas de se faire berner.

La très belle lumière de Christopher Blauvelt, avec ses teintes automnales, met extrêmement bien en valeur les superbes paysages de l’Oregon.

Au même titre que The assistant, le film a été cité par Jean-Pierre Lavoignat comme prétendant au Prix de la Critique Internationale. Mais il a été écarté au profit de The Nest de Sean Durkin.