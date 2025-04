Cannes 2025 : Kelly Reichardt en compétition officielle

Résumé : Un homme prépare un braquage ciblant le monde de l’art, dans le contexte de la guerre du Vietnam et du mouvement de libération des femmes.

– Scénario : Kelly Reichardt

– Distributeur : Memento

– Principaux acteurs : Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro, Hope Davis, Bill Camp, Gaby Hoffmann, Rhenzy Feliz, Amanda Plummer

Kelly Reichardt à Cannes :

2008 : Wendy et Lucy, Un Certain Regard

2022 : Showing Up, Compétition officielle

Peu d’informations ont été diffusées sur Mastermind. « Kelly Reichardt revisite le genre des petits films policiers des années 70 », a précisé Thierry Frémaux le jours de la présentation de la sélection officielle cannoise. Nom important du cinéma indépendant américain, Kelly Reichardt a été formée à la School of the Museum of Fine Arts de Boston. Elle aborde le cinéma en tant que collaboratrice artistique de Hal Hartley et Todd Haynes. Tout en ayant une activité d’enseignante, elle se lance dans la réalisation avec River of Grass (1994), saisissant récit de la cavale d’un jeune couple, qui décroche le Grand prix à Sundance mais devra attendre vingt-cinq ans pour connaître une sortie commerciale en France. Road movie original sur deux amis se retrouvant en pleine nature, Old Joy (2006) revisite les codes de la contre-culture américaine. Satire sociale au style épuré, Wendy et Lucy (2008) confirme l’univers singulier de la réalisatrice, qui dirige pour la première fois Michelle Williams. Elle retrouve l’actrice pour La dernière piste, qui mêle road movie et western et obtient un prix au Festival de Venise. Grand prix à Deauville, Night Moves est un thriller écologique et poétique original, qui réunit Jesse Eisenberg et Dakota Fanning. Michelle Williams (à nouveau) et Kirsten Stewart sont quelques-unes des comédiennes à l’affiche de Certaines femmes (2016), drame éclatant, prix du Jury à Deauville. Puis Kelly Reichardt revisite à nouveau le western avec First Cow (2019). En 2022, la cinéaste reçoit le Carrosse d’or décernée par SRF et présente Showing Up en compétition officielle à Cannes. La fidèle Michelle Williams donne beaucoup d’intensité à un personnage de femme peintre dont on assiste au quotidien. Mastermind, son dernier long métrage, est interprété par Josh O’Connor, dont le film The History of Sound est également en compétition. L’acteur est entouré de Alana Haim (Licorice Pizza) et John Magaro (5 septembre).

