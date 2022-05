Showing Up - Kelly Reichardt - critique

Résumé : Avant le vernissage de son exposition, le quotidien d’une artiste et son rapport aux autres, le chaos de sa vie va devenir sa source d’inspiration...

Critique : En 2008, La réalisatrice américaine Kelly Reichardt avait présenté dans la section Un Certain Regard Wendy et Lucy, une satire sociale à l’esthétisme épuré. Elle s’est surtout distinguée en 2021 avec son western décalé First Cow, bien accueilli par la critique, mais qui n’a pas eu la carrière qu’il méritait. Celle qui siégea au Jury officiel cannois en 2019 est revenue sur la Croisette en 2022 pour recevoir le Carrosse d’or décerné par la Quinzaine des Réalisateurs, et présenter Showing Up en compétition officielle. Cette agréable mais mineure comédie dramatique indépendante a été tournée à Portland, ville célèbre pour son mode de vie bohème, sa contre-culture et son étrangeté assumée. Reichardt avait déjà signé deux courts-métrages consacrés à des ateliers d’artistes : l’un sur Michelle Segre, dans le Bronx, et l’autre sur Jackson

Hutchins en Californie. Et le coscénariste Jonathan Raymond de préciser dans le dossier de presse : « Kelly et moi avions envie de nous éloigner de la rage de ces dernières années, d’écrire une histoire sur une chose que nous aimons, et nous aimons tous les deux les arts visuels ». Le récit permet de suivre le quotidien de Lizzy, une sculptrice ayant connu des hauts et des bas, et qui travaille dans son garage atelier, peu de temps avant le vernissage de son œuvre.

Lizzy se bat contre des problèmes matériels (une panne d’eau chaude), et entretient des relations à la fois bienveillantes et conflictuelles avec sa propriétaire voisine (Hong Chau), son frère alcoolique (John Magaro) et son père (Judd Hirsch), qui héberge des squatteurs. L’intrusion d’un pigeon blessé va apporter un peu plus de stress à l’artiste… Un côté Jeanne Dielman (en moins étiré et plus serein) rend l’histoire intéressante dans sa première partie, mais pourra rebuter le spectateur dans son confort narratif. La suite est plaisante mais apparaît mineure eu égard au grand talent de la réalisatrice. Chronique d’atmosphère davantage que récit, Showing Up s’inscrit dans la lignée d’un certain cinéma indépendant américain dans l’esprit de Smoke de Paul Auster et Wayne Wang. Mais il lui manque une certaine profondeur. Ce qui n’enlève rien à ses qualités techniques et artistiques. Quant aux fans de films sur la sculpture, ils pourront toujours s’amuser à comparer le présent long métrage avec des productions plus balisées, comme Camille Claudel de Bruno Nuytten et Rodin de Jacques Doillon. Showing Up reste en tout cas porté par l’interprétation nuancée et subtile de Michelle Williams, actrice fidèle de Kelly Reichardt, et que l’on a pu apprécier dans des films aussi divers que Brockeback Mountain d’Ang Lee et My Week with Marilyn de Simon Curtis.