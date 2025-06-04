Freud, la dernière confession - Matthew Brown - critique

Le 9 février 2026
La dernière rencontre supposée de Sigmund Freud. Un peu bavard mais passionnant, avec un toujours étonnant Anthony Hopkins.
- Réalisateur : Matthew Brown
- Acteurs : Anthony Hopkins, Jeremy Northam, Matthew Goode, Stephen Campbell Moore, Liv Lisa Fries, Jodi Balfour , Orla Brady
- Genre : Drame, Historique
- Nationalité : Américain, Britannique, Irlandais
- Distributeur : Condor Distribution
- Durée : 1h50mn
- Titre original : Freud's Last Session
- Date de sortie : 4 juin 2025
L'a vu
Veut le voir
– Année de production : 2023
Résumé : Londres, 1939. Deux jours après la déclaration de guerre, Sigmund Freud (Anthony Hopkins), en exil, accepte un rendez-vous sollicité par un romancier d’Oxford : C.S. (Clive Staples) Lewis (Matthew Goode), le futur auteur du célèbre "Le monde de Narmia".
Critique : Nul ne sait si cette rencontre précise a eu vraiment lieu, mais il est avéré que le célèbre psychanalyste autrichien a reçu un auteur de romans britannique à cette période. Nous sommes tout début septembre et Freud, atteint d’un cancer de la bouche, va mourir avant la fin du mois.
Le récit qui part donc de ce postulat décrit sur le temps d’un après-midi la rencontre entre les deux intellectuels : le vieux praticien athée en fin de vie confronté à un romancier très pieux curieux de rencontrer le grand homme.
Le film, construit avec une structure quasi théâtrale (unité de lieu et unité de temps) se permettant juste quelques flash-back, suit la discussion passionnante entre deux intelligences supérieures qui n’ont pas les mêmes convictions.
Si l’on peut reprocher au long métrage d’être bavard et trop statique, il n’en bénéficie pas moins de brillants dialogues qui poussent la réflexion de chacun d’entre nous, croyants ou pas.
Les deux acteurs principaux ont une lourde charge : si Matthew Goode s’en sort très bien, c’est (comme souvent) l’inoxydable Anthony Hopkins, qui réussit encore à surprendre : d’une ressemblance confondante avec son modèle, il nous convainc de la mort imminente de son personnage, convaincu, convaincant et sans filtre. Liv Lisa Fries, qui interprète sa fille Anna, tire également son épingle du jeu.
S’il ne s’agit pas d’une œuvre incontournable du cinéma, ce film reste une excellente réflexion pour le public qui s’interroge sur le fait religieux.
- Copyright Suborica Entertainment LTD/Screen Ireland
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.