Freud, la dernière confession - Matthew Brown - critique

Résumé : Londres, 1939. Deux jours après la déclaration de guerre, Sigmund Freud (Anthony Hopkins), en exil, accepte un rendez-vous sollicité par un romancier d’Oxford : C.S. (Clive Staples) Lewis (Matthew Goode), le futur auteur du célèbre "Le monde de Narmia".

Critique : Nul ne sait si cette rencontre précise a eu vraiment lieu, mais il est avéré que le célèbre psychanalyste autrichien a reçu un auteur de romans britannique à cette période. Nous sommes tout début septembre et Freud, atteint d’un cancer de la bouche, va mourir avant la fin du mois.

Le récit qui part donc de ce postulat décrit sur le temps d’un après-midi la rencontre entre les deux intellectuels : le vieux praticien athée en fin de vie confronté à un romancier très pieux curieux de rencontrer le grand homme.

Le film, construit avec une structure quasi théâtrale (unité de lieu et unité de temps) se permettant juste quelques flash-back, suit la discussion passionnante entre deux intelligences supérieures qui n’ont pas les mêmes convictions.

Si l’on peut reprocher au long métrage d’être bavard et trop statique, il n’en bénéficie pas moins de brillants dialogues qui poussent la réflexion de chacun d’entre nous, croyants ou pas.

Les deux acteurs principaux ont une lourde charge : si Matthew Goode s’en sort très bien, c’est (comme souvent) l’inoxydable Anthony Hopkins, qui réussit encore à surprendre : d’une ressemblance confondante avec son modèle, il nous convainc de la mort imminente de son personnage, convaincu, convaincant et sans filtre. Liv Lisa Fries, qui interprète sa fille Anna, tire également son épingle du jeu.

S’il ne s’agit pas d’une œuvre incontournable du cinéma, ce film reste une excellente réflexion pour le public qui s’interroge sur le fait religieux.