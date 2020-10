Garçon Chiffon - Nicolas Maury - critique

Résumé : Jérémie (Nicolas Maury), la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère (Nathalie Baye)...

Critique : Coécrit avec Maud Ameline et Sophie Fillières, Garçon Chiffon est le premier long métrage en tant que réalisateur de Nicolas Maury, connu jusqu’alors pour des seconds rôles dans plusieurs films d’auteur, des Amants réguliers de Philippe Garrel à Perdrix de Maud Wyler, en passant par Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. Sans être ouvertement autobiographique, Garçon Chiffon est nourri d’éléments personnels de la vie professionnelle et privée de Nicolas Maury, qui interprète lui-même ce comédien névrosé traversant une zone de turbulence de son existence. L’auteur tient ainsi à préciser dans le dossier de presse : « Il fallait que je me vois. Je voulais être regardé là où je ne suis pas regardable. À la fois comique, fantaisiste, et tragique jusqu’au pathétique puisqu’évidemment il y a du grotesque dans le drame. Mon jeu a consisté à ce qu’il y ait perpétuellement du jeu entre ces différents aspects. Ce qui m’intéresse, c’est d’instiller une foule de détails dans mon comportement, mes gestes, mes inflexions de voix ou mes silences, une hémorragie de signes qui génère du vivant ou en tous cas un sentiment de réalité, de vérité, susceptible de toucher les autres, en l’occurrence les spectateurs du film ».

Copyright Les Films du Losange

Il va sans dire que l’acteur réalisateur est omniprésent à l’écran, composant un personnage à la fois attachant de par sa sincérité et agaçant par son égocentrisme manifeste. Jérémy est un véritable moulin à paroles, incapable d’écouter celle des autres (son amant, sa mère) et de se remettre en cause, mais les multiples claques qu’il reçoit et la bienveillance qu’il manifeste le rendent malgré tout sympathique aux yeux du spectateur. L’œuvre est bien servie par des dialogues délicieux et un dosage habile des genres, de la comédie burlesque au psychodrame familial, en passant par la songerie quasi surréaliste, lorsque notre antihéros est sauvé de la noyade par un groupe de religieuses.

Copyright Les Films du Losange

D’autres séquences s’avèrent réussies, d’un petit garçon dont on se moque, car il fredonne Marilyn et John, à une intrusion intempestive dans un cabinet vétérinaire, au cours desquelles Maury manifeste un véritable sens du rythme et des ruptures de ton. Il est par ailleurs bien épaulé par des comédiens lui ayant offert leur « participation amicale », de Jean-Marc Barr et Laure Calamy en cinéastes space à Dominique Reymond en animatrice de séance de « Jaloux Anonymes », en passant par Carole Franck et la regrettée Florence Giorgetti. Le film confirme en outre le talent d’Arnaud Valois (120 battements par minute) et révèle celui de Théo Christine, excellent dans un personnage plus ambigü qu’il n’en a l’air. On pourra certes objecter que le film n’est guère novateur, faisant parfois songer au cinéma de Xavier Dolan ou Guillaume Gallienne, auquel Maury réalisateur semble emprunter le nombrilisme. Tel quel, Garçon Chiffon reste un premier long métrage agréable qui n’a pas volé son label Cannes 2020.