Garçon ! - Claude Sautet - critique

Résumé : Alex (Yves Montand) est chef de rang dans une grande brasserie parisienne. Séparé de Gloria (Rosy Varte), il héberge Gilbert (Jacques Villeret), collègue et ami qui mène deux vies parallèles.

Critique : Claude Sautet retrouvait pour la dernière fois Jean-Loup Dabadie au scénario et Yves Montand comme interprète. On trouve quelque chose de fatigué avec un air de redite, dans l’histoire de ce vieux séducteur, aussi hâbleur qu’égoïste. Yves Montand, qui prend trop de place dans l’histoire, probablement trop âgé pour le rôle, cabotine en croyant épater les femmes et dominer les hommes de son entourage. Ce qui reste étonnant chez Sautet où les personnages sont d’ordinaire plus nuancés.

Le rendu du coup de feu de la brasserie est lui tout à fait réussi. Les professionnels, attentifs aux clients, se croisent, servent, s’interpellent, comme dans une fourmilière extrêmement bien organisée. Il en va de même pour les rapports parfois conflictuels en cuisine (pour exemple, la vive altercation entre Gilbert et le chef (Bernard Fresson, excellent).

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Ce n’est pas le cas des relations d’Alex avec les femmes : comme plaquées, improbables souvent, et peu crédibles la plupart du temps. Et sans parler de la construction de ce parc de jeux en bord de mer, que l’on associe mal aux préoccupations habituelles d’Alex.

Reste, comme toujours chez Sautet, une belle galerie d’acteurs et actrices de premier ordre, même si un peu éclipsée par le tonitruant Montand !

Le cinéaste restera ensuite cinq ans sans tourner avant d’amorcer un triptyque aux teneurs très différentes, avec d’autres acteurs. Triptyque qui clôturera sa prestigieuse filmographie.