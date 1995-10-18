Nelly et Monsieur Arnaud - Claude Sautet - critique

Résumé : Nelly (Emmanuelle Béart), qui enchaîne des petits emplois administratifs, vit de plus en plus mal son mariage avec Jérôme (Charles Berling), qui ne sort plus guère de son lit. Un jour, une amie, Jacqueline (Claire Nadeau), avec qui elle prend un verre, lui présente un monsieur très bien mis : Monsieur Arnaud (Michel Serrault).

Critique : Ce film apaisé, qui clôture un cycle de trois longs métrages coécrits avec Jacques Fieschi, sera le dernier de son réalisateur. Beaucoup y ont vu, à tort, comme un chant du cygne. Car Sautet, qui vécut jusqu’en 2000, travailla après sur d’autres projets, qui hélas n’aboutirent pas.

Nelly, jeune femme calme, mais déterminée, est impressionnée par cet homme âgé très poli, ancien homme d’affaires, qui va lui proposer de l’aider financièrement en raison dit-il, de leur amitié commune avec Jacqueline. Leur relation prend une autre tournure quand M. Arnaud lui propose de taper le manuscrit de ses mémoires. Nelly, qui a fini par rompre avec Jérôme, va passer l’essentiel de son temps dans le bel appartement de son nouvel employeur. Les rapports, d’abord de nature professionnelle, vont vite prendre une tournure amicale. Nelly va découvrir le passé parfois trouble de cet ancien juge passé aux affaires, divorcé, avec deux enfants adultes : une fille (Michèle Laroque) avec qui il entretient des rapports distants ; et un garçon parti aux États-Unis, qu’il n’a pas vu depuis des années. De son côté, Nelly va sympathiser avec Vincent (Jean-Hugues Anglade), l’éditeur d’Arnaud.

Les relations entre les deux protagonistes vont osciller entre amitié et amour impossible. C’est ce fragile équilibre qui donne tout son sens à ce sensible récit. Une très belle scène muette, située dans une chambre, révèle finalement, à elle seule, la réalité cruelle de leur relation.

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Si Michel Serrault, de son propre chef paraît-il, s’était fait pour l’occasion "la tête" de Claude Sautet, il ne faut pas y voir une sorte d’autobiographie. Sautet, comme souvent mettait un peu de lui dans les personnages de sa génération, il puisait aussi beaucoup sur les personnalités qu’ils avaient croisées tout au long de sa vie.

Michel Serrault, très sobre, et Emmanuelle Béart (dirigée par Sautet après Un cœur en hiver, 1992), toute en intériorité, forment un duo exceptionnel. Les seconds rôles, comme toujours chez Sautet, sont forts et très présents, de Claire Nadeau à Michèle Laroque, en passant par Françoise Brion, Charles Berlin et Jean-Hugues Anglade, sans oublier un étonnant et mystérieux Michael Lonsdale.

Il s’agit donc dernier film, qui n’en était pas un, d’un réalisateur assagi, figure majeure du cinéma français de la fin du XXe siècle.

Le film a reçu le Prix Louis-Delluc 1995 et Claude Sautet le prix du meilleur réalisateur aux Césars 1996. Michel Serrault a obtenu quant à lui le César et le Prix Lumières du meilleur acteur.