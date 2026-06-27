Max et les ferrailleurs - Claude Sautet - critique

Résumé : Paris. Les policiers Max (Michel Piccoli) et Losfeld (Philippe Léotard) sont sur le point de prendre des braqueurs de banque en flagrant délit, mais ces derniers vont changer leur plan au dernier moment.

Critique : Max, inspecteur solitaire, ancien juge, issu d’une riche famille aisée de vignerons, fait une obsession sur le flagrant délit. Par hasard, il va croiser Abel (Bernard Fresson), une vieille connaissance qui vit désormais de combines avec une petite bande de médiocres délinquants, qui se font appeler les ferrailleurs. Par l’intermédiaire de Rosinsky (François Périer), un commissaire de police de Nanterre, auquel il prédit un gros coup en préparation de la part des ferrailleurs, il entre en contact avec Lily, la petite amie d’Abel, prostituée à Paris, en se faisant passer pour un banquier original.

Ce récit semi-policier, semi-psychologique, porté par le duo Schneider-Piccoli, reste parmi les préférés de son auteur. Le personnage de Max, comme une sorte de metteur en scène, essaie de construire une histoire de braquage dont il tirerait les ficelles et deviendrait le héros policier, arrêtant tous les voleurs pris sur le fait.

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Mais l’histoire n’est pas forcément si simple : le chef de Max (Georges Wilson) semble bien complaisant, le commissaire Rosinsky n’est pas si dupe du rôle que Max lui réserve, Abel semble comprendre le piège sans toutefois y croire vraiment. Seule Lily paraît totalement honnête avec ce client qui sort de l’ordinaire et qui se montre tellement généreux : son attitude finale prouvera sa stupéfaction.

Ce film très réussi, son plus âpre et son plus noir, sera pourtant le dernier policier de Sautet qui, ensuite, se fera le peintre de personnages ordinaires en crise, et la plupart du temps en échec.

Le couple de cinéma formé par Michel Piccoli et Romy Schneider ne réapparaîtra chez le cinéaste qu’une seule seule fois, le temps d’une séquence marquante qui témoigne d’un amour raté. Ce sera dans Mado (1976).