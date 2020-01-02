Gatsby le magnifique - Jack Clayton - critique

Résumé : Au début des années 1920, dans une débauche de luxe, d’alcool et d’argent, un mystérieux personnage s’installe à Long Island dans un domaine incroyable d’extravagance. Qui est ce charmant et légendaire Gatsby dont les fêtes attirent toute la société locale ? Les rumeurs les plus folles circulent. Un espion ou un gentleman anglais ? Un héros de guerre ou un mythomane ?

Critique : Il est vrai qu’à côté de son successeur réalisé par Baz Luhrmann, en 2013, la réalisation de Jack Clayton, un spécialiste des adaptations d’œuvres littéraires, paraît bien sage et académique. Mais de toute façon aucun de ces deux longs métrages n’a réussi à restituer la quintessence du récit de Fitzgerald, son intrinsèque mélancolie. Sorti en 1974, porté par sa star Robert Redford au sommet de sa notoriété (la même année, il venait de rassembler quatre millions de personnes en France, avec L’arnaque de George Roy Hill), ce film ne prend jamais aucun risque, multipliant les plans convenus pour sur-signifier la situation des protagonistes (on pense à la contre-plongée qui saisit la solitude majestueuse de Gatsby, dans un environnement crépusculaire), s’accommodant de lents travellings qui tournent autour de personnages assis et bavards, privilégiant l’ambiance et les décors plutôt que la complexité des individus, ce qui donne un prototype de "films à costumes" (Gatsby remporta d’ailleur l’Oscar de la catégorie).

Les Années folles sont telles qu’on se les représente, l’aristocratie de Long Island y est conforme à l’image qu’on s’en fait, Daisy minaude parce que Mia Farrow ne lui imprime que la marque de son jeu monocorde. Les entorses à la chronologie du récit, imaginées par Francis Ford Coppola, le scénariste du film, ne sauvent pas l’ensemble d’une qualité téléfilm, qui génère un ennui certain, comme si la tragédie personnelle du plus triste des hédonistes intéressait moins le réalisateur que la reconstitution factice, à gros traits, d’une époque insouciante. Même les échanges entre le célèbre aristocrate et son amour éternel ne parviennent pas à susciter l’émotion, parce qu’ils sont lestés par la mise en scène pataude qui raidit considérablement le jeu des comédiens. La version 1974 de Gatsby n’a saisi que les apparences d’une histoire. Sa profondeur véritable lui échappe.