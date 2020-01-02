Gatsby le magnifique - Jack Clayton - critique

Le 7 octobre 2025
Jack Clayton, médiocre illustrateur de récits littéraires, n’a pas compris le chef-d’œuvre de Fitzgerald. Il le réduit à ses apparences les plus visibles et sa mise en scène, très académique, n’arrange rien.
- Réalisateur : Jack Clayton
- Acteurs : Mia Farrow, Bruce Dern, Robert Redford , Sam Waterston, Roberts Blossom, Karen Black, Scott Wilson, Lois Chiles, Howard Da Silva
- Genre : Drame, Romance
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Mission , Bluma Films
- Durée : 2h18mn
- Date télé : 27 juin 2025 20:50
- Chaîne : Ciné+ Classic
- Reprise: 8 octobre 2025
- Titre original : The Great Gastby
- Date de sortie : 16 octobre 1974
Résumé : Au début des années 1920, dans une débauche de luxe, d’alcool et d’argent, un mystérieux personnage s’installe à Long Island dans un domaine incroyable d’extravagance. Qui est ce charmant et légendaire Gatsby dont les fêtes attirent toute la société locale ? Les rumeurs les plus folles circulent. Un espion ou un gentleman anglais ? Un héros de guerre ou un mythomane ?
Critique : Il est vrai qu’à côté de son successeur réalisé par Baz Luhrmann, en 2013, la réalisation de Jack Clayton, un spécialiste des adaptations d’œuvres littéraires, paraît bien sage et académique. Mais de toute façon aucun de ces deux longs métrages n’a réussi à restituer la quintessence du récit de Fitzgerald, son intrinsèque mélancolie. Sorti en 1974, porté par sa star Robert Redford au sommet de sa notoriété (la même année, il venait de rassembler quatre millions de personnes en France, avec L’arnaque de George Roy Hill), ce film ne prend jamais aucun risque, multipliant les plans convenus pour sur-signifier la situation des protagonistes (on pense à la contre-plongée qui saisit la solitude majestueuse de Gatsby, dans un environnement crépusculaire), s’accommodant de lents travellings qui tournent autour de personnages assis et bavards, privilégiant l’ambiance et les décors plutôt que la complexité des individus, ce qui donne un prototype de "films à costumes" (Gatsby remporta d’ailleur l’Oscar de la catégorie).
Les Années folles sont telles qu’on se les représente, l’aristocratie de Long Island y est conforme à l’image qu’on s’en fait, Daisy minaude parce que Mia Farrow ne lui imprime que la marque de son jeu monocorde. Les entorses à la chronologie du récit, imaginées par Francis Ford Coppola, le scénariste du film, ne sauvent pas l’ensemble d’une qualité téléfilm, qui génère un ennui certain, comme si la tragédie personnelle du plus triste des hédonistes intéressait moins le réalisateur que la reconstitution factice, à gros traits, d’une époque insouciante. Même les échanges entre le célèbre aristocrate et son amour éternel ne parviennent pas à susciter l’émotion, parce qu’ils sont lestés par la mise en scène pataude qui raidit considérablement le jeu des comédiens. La version 1974 de Gatsby n’a saisi que les apparences d’une histoire. Sa profondeur véritable lui échappe.
Tigredesmers 2 janvier 2020
Je suis d’accord avec l’analyse de Jérémie Gallet, je ne retrouve pas ni profondeur du roman, ni sa tristesse, ni sa noirceur. L’ambiance des années folles et d’une certaine société décadente est bien filmée, mais je me suis ennuyé, cela manquait d’émotion, alors que le roman tient en haleine, et le jeu de Robert Redford (que j’aime beaucoup) est trop lisse. Redford sous joue, Léonardo Di Caprio surjoue, finalement il faudrait une troisième version... Ce personnage mérite de trouver son interprète, mais ce sera difficile. Carey Mulligan campe une héroïne plus proche du personnage que Mia Farrow à mon avis. Elle est plus expressive, à la fois éthérée, artificielle, indécise, lâche.