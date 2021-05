Les chemins de la haute ville - Jack Clayton - critique

Résumé : Dans le Yorkshire, de retour de la guerre, Joe Lampton (Laurence Harvey), jeune comptable, quitte sa petite bourgade pour la ville industrielle voisine, où il a trouvé un emploi à la mairie. Ambitieux et vaniteux, il va intégrer une troupe de théâtre amateur où il sait pouvoir rencontrer des membres de la haute société. Il va jeter son dévolu sur Susan Brown (Haether Sear), la fille d’un gros industriel, mais n’est pas insensible à l’actrice principale plus âgée, Alice Aisgill (Simone Signoret), une Française mal mariée.

Critique : Le personnage principal, qui paraît sympathique et décontracté, est en fait un ambitieux aux dents longues. Issu de la classe ouvrière, il n’a de cesse que de vouloir s’élever dans la société. Tout son temps libre est occupé à rencontrer les bonnes personnes pour approcher des chemins de la haute ville, là où se trouvent les propriétés des gens huppés. Seulement, son parcours ne sera pas de tout repos. Il est souvent rabroué pour son manque de culture et rappelé à ses origines modestes. Si la jeune Susan est une proie relativement facile, il faudra passer par son père qui ne lui fera pas de cadeau. Le protagoniste est sensuellement beaucoup plus attiré par Alice, intelligente et cultivée. Mais cette dernière est déjà mariée et ne peut pas l’aider à sortir de sa condition. Que va faire Joe, écartelé entre ces deux femmes dissemblables, dans une petite ville où le moindre de vos faits et gestes ne passe pas inaperçu ?

Jack Clayton, qui a déjà une belle carrière au cinéma derrière lui comme producteur, réalise ici son premier long métrage. Il fait preuve d’une évidente maîtrise sur un sujet à consonance sociale, qui l’a fait associer un peu vite au naissant "free cinema" britannique. La suite de sa carrière l’éloignera sans aucun doute de cette nouvelle vague.

Si Laurence Harvey est tout à fait étonnant dans cet ingrat rôle de Rastignac britannique, c’est Simone Signoret, en femme passionnée et blessée, qui sera couronnée d’un Oscar de la meilleure actrice en 1960. Elle sera ainsi la première Française récompensée par la prestigieuse statuette. Des années plus tard, Juliette Binoche pour Le patient anglais (1997, catégorie second rôle) et Marion Cotillard pour La Môme (2008) rejoindront leur prestigieuse compatriote au palmarès.

Un second Oscar sera attribué à Neil Paterson pour le meilleur scénario adapté (d’après un roman de John Braine, datant de 1957).