Gavagai, et autres malentendus - Ulrich Köhler - critique

Le 21 juillet 2026
Dans une mise en scène maîtrisée, Ulrich Köhler détricote non sans un certain cynisme le bal des apparences au milieu de l’univers surfait et lisse du cinéma. Un pied de nez nécessaire à toutes les discriminations raciales et sociales.
- Réalisateur : Ulrich Köhler
- Acteurs : Nathalie Richard, Maren Eggert, Jean-Christophe Folly, Thiandoum Anna Diakhere , Mateusz Malecki, Stacy Thunes Krieger, Demet Gül, Homa Faghiri
- Genre : Drame
- Nationalité : Français, Allemand
- Distributeur : New Story
- Durée : 1h32mn
- Titre original : Gavagai
- Date de sortie : 22 juillet 2026
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Résumé : Au cours du tournage chaotique d’une adaptation de MÉDÉE au Sénégal, l’actrice allemande Maja trouve refuge dans une liaison avec son partenaire Nourou. Quelques mois plus tard, ils se retrouvent à la première du film à Berlin. Les sentiments refont surface, mais un incident raciste vient troubler leurs retrouvailles. Tandis que la tragédie antique se joue à l’écran, un drame moderne se déploie dans la vie réelle.
Critique : Le cinéma, comme tous les milieux sociaux, n’échappe pas à son lot d’hypocrisie et de bien-pensance. En l’occurrence, force est de constater que la réalisatrice, qui met en scène une adaptation de la célèbre pièce de Jean Anouilh Médée, traite mal ses figurants, d’autant plus lorsqu’ils sont noirs, les privant d’une alimentation suffisante et les considérant avec un certain mépris de classe. L’équipe des comédiens principaux, elle, a droit à un repas élaboré, servi par des femmes issues de l’environnement local, et c’est à cette occasion que l’actrice allemande Maja cède à une brève liaison avec son partenaire Nourou. Le récit se poursuit en pleine Berlinale, au moment de l’avant-première : l’ensemble de l’équipe se retrouve pour présenter l’œuvre, et de nouveau éclatent sur la sphère publique et intime les vieux relents racistes et discriminatoires.
Le cinéma entretient souvent de beaux discours officiels qui valorisent droit à l’ouverture d’esprit et la lutte contre la discrimination. La réalité est sans doute plus contrastée, et Gavagai, et autres malentendus s’engage sur ce terrain glissant de l’hypocrisie.Les journalistes réunis pour discuter du long métrage en prennent pour leur grade, tout comme les travailleurs polonais, employés à bas prix comme agents de sécurité à l’entrée des hôtels de luxe. La bien-pensance est mise à rude épreuve, dans un environnement intellectuel privilégié qui se targue d’ouverture d’esprit.
- Copyright New Story
Gavagai, et autres malentendus demeure un film assez bavard. Le thème se prête à de nombreux dialogues qui traitent de la question des stéréotypes et des conflits culturels. Le personnage de la réalisatrice est sans doute le protagoniste le plus ambivalent, revendiquant de faire jouer tout le monde, quelle que soit son origine sociale ou culturelle, tout en se targuant d’un certain niveau intellectuel pour oser détourner le mythe de Médée et en créer un personnage à son image. La comédienne elle-même cultive l’ambiguïté entre son désir passager pour cet acteur noir et une forme de froideur et d’arrogance qu’elle manifeste jusque envers ceux qu’elle aime. En ce sens, Ulrich Köhler se moque de son propre milieu professionnel et social, au risque de désintéresser une partie de ses spectateurs, peu familiers de cet univers.
Le cinéaste a régulièrement fréquenté le festival de Berlin. Il montre l’envers du décor que les festivaliers ne perçoivent pas en dehors du fameux tapis rouge où se pavanent les stars. On prend conscience de l’esprit de désinvolture qui règne, là où les employés des hôtels s’évertuent à en faire des tonnes pour accueillir les stars d’un jour ou d’une vie. Surtout, il y a Médée, dont le réalisateur donne à voir quelques extraits tels qu’ils ont été réalisés par son personnage. Le long métrage donne particulièrement envie de découvrir cette œuvre pourtant fictive, et il ne reste plus qu’à souhaiter qu’Ulrich Köhler nous en présentera un jour l’intégralité, cette fois sous son propre nom.
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