Boléro - Anne Fontaine - critique

Résumé : En 1928, alors que Paris vit au rythme des Années folles, la danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. Tétanisé et en panne d’inspiration, le compositeur feuillette les pages de sa vie - les échecs de ses débuts, la fracture de la Grande Guerre, l’amour impossible qu’il éprouve pour sa muse Misia Sert… Ravel va alors plonger au plus profond de lui-même pour créer son œuvre universelle, le Boléro.

Critique : Après Chanel, Anne Fontaine s’intéresse au destin d’un autre nom marquant du XXe siècle et réalise une œuvre magistrale tant sur le plan musical que pictural.

Au prétexte de décrire la genèse d’une des œuvres musicales dont le succès n’a fait que s’amplifier depuis 1928, année de sa création, c’est le portrait attachant d’un artiste, emberlificoté dans les mailles d’une nostalgie assumée et la recherche d’un bonheur inaccessible qui nous est proposé. Pour ce faire, la réalisatrice adopte dans un premier temps une cadence modérée que certains jugeront peut-être trop lente mais qui s’avère pourtant essentielle pour s’imprégner sans à coup des méandres d’amours difficiles, des circonvolutions de doutes nécessaires au jaillissement créatif de celui qui, corseté dans sa réserve et sa raideur, ne s’exprime jamais aussi bien qu’à travers ses compositions.

Copyright Pascal Chantier

D’autant que protégé par un aréopage féminin, il n’a aucun mal à se soustraire aux réalités du monde. Les premières images ne laissent aucun doute sur la relation fusionnelle qu’il entretient avec sa mère (Anne Alvaro), une femme douce et cultivée qui jamais ne doutera du talent de son fils, malgré ses cinq échecs au prix de Rome dus au décalage entre l’académisme requis et l’avant-gardisme affiché (il introduisit des rythmes de jazz et des sonorités orientales dans son œuvre) par le jeune compositeur. Lorsque son amie, la volcanique Ida Rubinstein, le bouscule dans ses retranchements en soulignant la dimension tacitement érotique de l’œuvre qu’il vient de lui offrir, il a bien besoin du soutien de Marguerite Long, cette amie lucide et sincère incarnée à merveille par une Emmanuelle Devos toujours juste entre rigueur et humour, et de l’attention de la belle Misia (Doria Tillier), sa muse et sans doute un peu plus, sans oublier la tendresse indéfectible que lui voue sa gouvernante.

Copyright Pascal Chantier

Fresque colorée restituant avec minutie et élégance cette époque foisonnante de l’entre-deux guerres, Boléro propose une expérience visuelle et auditive d’une harmonie rarement atteinte. Car à la beauté des costumes et décors s’ajoutent les milles variations du Boléro et la virtuosité du pianiste Alexandre Tharaud à s’emparer des œuvres de Ravel. Enfin, le tournage dans la véritable maison du compositeur à Montfort-l’Amaury, où l’étroitesse des lieux se fait le miroir de la complexité qui l’entravait, apporte l’ultime touche d’une authenticité déjà largement diffusée grâce à un casting de haute volée.

Copyright Pascal Chantier

Raphaël Personnaz, délesté d’une dizaine de kilos, prête sans fadeur ses traits presque encore adolescents à ce personnage aussi tourmenté qu’émouvant, tandis que la gent féminine, de Doria Tillier dont la sensualité n’est plus à démontrer, à la facétieuse Jeanne Balibar qui n’a pas son pareil pour nous entraîner dans une fabuleuse séquence dansée, ou l’impeccable Emmanuelle Devos, conjugue charme et énergie.

Librement adapté de la biographie de Maurice Ravel, ce film sans fausse note s’enveloppe d’un romantisme raffiné pour se mettre à la portée de tous les spectateurs curieux de musique classique sans avoir osé l’aborder.