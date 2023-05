Ghost in the Shell - Rupert Sanders - critique & test Blu-ray

Résumé : Dans un futur proche, le Major est unique en son genre : humaine sauvée d’un terrible accident, elle a un corps aux capacités cybernétiques grâce auquel elle lutte contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne l’arrêtera pour comprendre son passé, trouver les responsables et les empêcher de recommencer avec d’autres.

Critique : Alors que personne n’y croyait vraiment ce Ghost in the Shell constitue pourtant une agréable surprise de cette année, preuve que Hollywood ne fait pas uniquement dans le massacre d’œuvres culturelles contemporaines phares. Moins dense et philosophique que le film d’animation de 1995, ce remake / adaptation s’en sort cependant avec les honneurs par un mélange plutôt équilibré de respect pour le(s) matériau(x) d’origine(s), avec un affranchissement narratif préférant développer ses thématiques de manière plus limpide pour le grand public. Devant l’honnêteté de la démarche et la solidité de l’ensemble, parvenant même à apporter de l’humanité à ce blockbuster de 110 000 000$ (preuve que les efforts paient, le film a fait un flop...), difficile de vraiment bouder son plaisir pendant le visionnage. Certes la portée n’égale absolument pas le film de Mamoru Oshii, mais ce nouveau Ghost in the Shell manie très bien ses différents enjeux, entre film d’action percutant au rythme intense et réflexion sur l’humanité sans prétention, pour un divertissement de bonne facture.

3 modules seulement, mais d’excellente facture. Premièrement, le making-of, d’une durée très raisonnable de 30 minutes, permet d’entrevoir les enjeux esthétiques et tout le travail de préparation pour créer l’univers ainsi que son rapport avec le film de 1995. Le second bonus, plus classique, repose sur la présentation de chaque membre de la Section 9, des personnages principaux aux plus secondaires (tellement secondaires qu’on en oublie leur existence...) avec quelques informations intéressantes sur chaque caractéristique spécifique, que l’on ne discerne pas forcément au visionnage. Enfin, parce qu’il s’agit de Ghost in the Shell, un dernier supplément se concentre sur les interrogations soulevées par le ghost dans le shell. À ceux qui en doutait encore, ce module souligne à quel point le film ne néglige pas ces questions, même si encore une fois son accessibilité au grand public se ressent dans la simplicité du propos.

L’image :



Très certainement, le transfert Blu-ray proposé pour Ghost in the Shell ne va pas faire l’unanimité, et ici, on se rangera plutôt du côté de ceux le trouvant en demi-teinte. Pourtant, de toute évidence, le rendu auquel on assiste s’avère tout à fait cohérent par rapport au contenu du film, puisqu’il repose sur un caractère numérique très prononcé. Même plus, et là réside son plus gros point noir, il règne sur cette image une lourde sensation d’assister à une cinématique de jeu vidéo. Les textures sont incroyablement lisses, notamment celles des buildings, sans grande saveur car dégageant un aspect modélisation 3D basique. Assez instable, l’image devient même une bouillie peu lisible lorsqu’elle doit traiter avec de la fumée épaisse (dans le climax). Cependant, qui dit instable dit forcément que tout n’y est pas à jeter, en premier lieu les couleurs, celles de la ville, tout simplement sublimes (les déambulations du Major dans la mégalopole sont un grand plaisir pour les yeux) mais également de jolis sursauts en terme de piqués, sur certains plans larges tout particulièrement.

Le son :



Bien qu’on ne dispose pas du matériel adéquat pour pleinement en juger, l’édition de Ghost in the Shell a le mérite de présenter sa VO en Dolby Atmos. Néanmoins, si notre configuration sonore est plus modeste pour ce test, elle témoigne de la grande densité de l’ambiance et du mixage du long-métrage. Captant avec une grande profondeur et clarté l’effervescence urbaine, la piste audio s’impose de bout en bout comme assez remarquable dans sa lourdeur et son efficacité. La VF en Dolby Digital 5.1 ne fait pas le poids face à la puissance délivrée par la piste originale.