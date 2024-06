Gloria ! - Margherita Vicario - critique

Résumé : Venise, au XVIIIe siècle. À l’institut Sant’Ignazio, orphelinat et conservatoire pour jeunes filles, tout le monde s’agite en vue de la visite imminente du nouveau pape et du grand concert qui sera donné en son honneur. Teresa, jeune domestique silencieuse et solitaire, fait alors une découverte exceptionnelle qui va révolutionner la vie du conservatoire : un piano-forte.

Critique : Si Margherita Vicario avait planté son premier film en période contemporaine, elle n’aurait pas à changer un seul personnage : une jeune muette pleine de ressources, une orpheline abandonnée par son amant à l’initiative des parents, un curé attiré par les hommes, et surtout une troupe de jeunes femmes, déterminées à faire de leur art musical, une arme en faveur d’une société libre et plus fraternelle. Gloria ! est donc un film militant qui place au premier plan des musiciennes ignorées de la société dominante, qui espèrent parvenir à leur émancipation et à la reconnaissance dont elles manquent.

Gloria ! constitue un film troublant. Troublant parce que la réalisatrice brouille les époques et les évènements, grâce à l’arrivée d’un piano-forte qui transforme ce microcosme vénitien du XVIIIe siècle en une société avant-gardiste où la variété et le jazz s’invitent avec joie. Il faut donc se laisser aller à un mélange des genres assumé, sans chercher à y trouver la moindre cohérence. La vraisemblance n’est absolument pas le fil conducteur du scénario de la réalisatrice. Ce qui compte pour elle, c’est d’abord la voix donnée aux femmes grâce à la puissance de leur créativité musicale. Margherita Vicario élève son récit dans une période multiple, énergétique, qui rappelle à chacun de nous la nécessité de faire unité face à la brutalité des totalitarismes et des dominations masculines.

Tout est dans le point d’exclamation du titre. La réalisatrice prend le risque de se moquer des conventions. Elle écorche avec jubilation le conservatisme religieux qui se cache derrière des normes d’une autre époque, dans un ton audacieux et provocateur où les prêtres livrent sans état d’âme les jeunes femmes aux délires lubriques de vieux mâles. L’enjeu principal est de savoir si la cinéaste italienne n’égratigne pas le pouvoir italien en place, qui nourrit ses forces avec le conservatisme religieux et le retour fantasmé à une société où le droit à la différence est questionné.

Alors oui, le film souffre de défauts. On pense évidemment au truculent Marie-Antoinette de Sofia Coppola qui s’amusait à détourner le récit historique pour un genre plus proche de la pop que de la réalité. Évidemment, la réalisatrice n’a pas l’expérience de sa consœur mais le spectateur ressent le potentiel d’une fiction qui bouscule les temporalités et les émotions. Gloria ! est un long-métrage rock et amusant où les comédiennes prennent un vrai plaisir à se fondre dans ces femmes orphelines et musiciennes.

Film après film, la jeune Galatéa Bellugi s’affirme comme l’une des comédiennes les plus brillantes de sa génération. Elle irradie l’écran et dégage une beauté quasi spirituelle. Le média du piano-forte accompagne son entrée en scène qui raconte le parcours d’une femme rejetée, instrumentalisée par le désir des hommes, et capable de transformer son destin en un éclair de joie et d’espoir.

Finalement, on dépasse assez vite les maladresses du scénario et l’académisme de la mise en scène pour ce récit lumineux et joyeux. Le conte gagne sur la cruauté de la réalité, et le spectateur apprend avec un vrai plaisir que le cinéma repousse les limites du réel. Gloria ! est juste un film écrit pour le plaisir des oreilles et de la pensée.