Great Freedom - Sebastian Meise - critique

Résumé : L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, dans l’Allemagne d’après guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais il s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en prison...

Critique : Quand Hans Hoffman débarque tout jeune-homme en prison, il sort d’un enfermement dans les camps de concentration. Le long-métrage percutant de Sebastian Meise rappelle sans détour les arrestations dans les camps de la mort des communautés homosexuelles, ainsi que l’entêtement des grands pays européens à condamner l’onanisme pendant des décennies. Le réalisateur critique les méthodes pour le moins surprenantes de la police allemande qui cache des caméras dans les toilettes publiques où les hommes s’adonnent à des relations sexuelles en secret. Le destin d’Hans Hoffman se déroule ainsi sur presque 30 ans, entre la sortie de la guerre et la dépénalisation de l’homosexualité en Allemagne. Il passe toute sa jeunesse entre les barreaux, incapable de renoncer à l’amour et au désir, malgré la violence judiciaire et la rigidité de la loi.

Copyright Freibeuterfilm_Rohfilm

Great Freedom n’est pas un drame à proprement carcéral. A la limite, l’environnement des prisons n’est pas ce qui intéresse le plus le réalisateur. L’enjeu est de montrer comment nombre d’hommes ont continué à s’aimer, en dépit d’un contexte répressif puissant et dénué d’empathie, conduisant certains garçons à accuser leur amant d’abus sexuel. Cela étant dit, le film témoigne aussi de la décomposition progressive d’un homme qui subit, en plus de l’enfermement, les pratiques scandaleuses et inhumaines des matons. On pourrait reprocher au cinéaste autrichien d’en faire trop dans l’accumulation de déboires sentimentaux et sociaux que traverse Hans. Mais il faut un film de cette trempe pour se rendre compte de l’état d’inhumanité des grandes nations européennes. L’ex-Allemagne de l’Est est décrite comme presque plus vertueuse que sa voisine apparemment démocratique. Great Freedom est un film immensément noir, qui s’illumine avec la romance qui s’installe entre Hans et un compagnon de prison.

Copyright Freibeuterfilm_Rohfilm

La réussite du film est incontestablement liée à l’interprétation sans faute de Franz Rogowski. Le comédien interprète un homme à la fois blessé par l’injustice qu’il subit, et déterminé à faire de son existence un récit d’amour. A ses côtés, il y a le non moins brillant Georg Friedrich qui interprète un toxico condamné à l’esseulement et l’enfermement à vie. Tous les deux composent des êtres fragiles et forts à la fois, dans un environnement néfaste où la démocratie a oublié de s’inviter. Ils ne versent jamais dans l’excès, le sentimentalisme, ou le tragique. Ils incarnent des témoins éternels qui font de leur vie un exemple pour la liberté des générations à venir.

Copyright Freibeuterfilm_Rohfilm

Le film fait appel à un formalisme très intéressant. Le grain de l’image, la lumière, les couleurs prennent le parti d’une mise en scène qui évite le pathos absolument. L’objectif du réalisateur est presque celui d’un journaliste qui déroule les aberrations d’un pays comme l’Allemagne qui n’est pas parvenu à se sauver de la barbarie nazie en faisant de la tolérance un pari politique. Sebastian Meise évite les larmes. Il dépeint des personnages dignes, forts, dont le souvenir devrait prévenir les tentatives populistes de revenir à un gouvernement autoritaire et réactionnaire. En ce sens, Great Freedom est un hymne immense à l’amour et à un humanisme éclairé.