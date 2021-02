Green Book : Sur les routes du sud - la critique du film

Résumé : En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

Critique : Pour son premier film véritablement dramatique, et surtout en solo, Peter Farrelly s’intéresse, comme souvent dans sa filmographie, aux marginaux, aux inadaptés. Ici, le drame porte sur les préjugés, qu’ils soient raciaux, de classe ou même homophobes.

Dans ce road movie au cœur des discriminations, c’est bien toute la société américaine qui est forcée de se regarder en face, à l’instar de Miss Daisy et son chauffeur, de Bruce Beresford (1987). Le titre du film fait référence au « Negro Motorist Green-Book », guide de voyage américain, du nom de son auteur Victor Hugo Green, postier afro-américain, qui recensait tous les établissements et commerces réservés à la population noire, dans l’Amérique ségrégationniste. Effectivement, Green Book nous invite à sillonner ces Etats-Unis-là, en compagnie de deux inadaptés, à l’époque des notoires Jim Crow Laws.

© 2018 Universal Studios - Storyteller Distribution CO.llc. Tous droits réservés.

Avec son tempérament de film à Oscars, cette production calibrée met donc en scène une histoire vraie, celle de Tony Lip, Vallelonga de son vrai nom. Il est incarné par un Viggo Mortensen gouailleur, à l’accent italien prononcé (le film se doit d’être découvert en version originale) ; il accepte un poste de chauffeur pour la tournée du musicien Don Shirley (Mahershala Ali, impérial), un pianiste virtuose, qui, après le Conservatoire, a commencé très jeune à se produire en concert. Trop jeune, probablement. Il est, au moment du film, malheureusement oublié.

© 2018 Universal Studios - Storyteller Distribution CO.llc. Tous droits réservés.

Les deux personnages principaux n’échappent pas à une certaine vision étriquée de l’autre. Tony Lip, au tout début, bien ancré dans son microcosme italo-américain, est ouvertement raciste. Don Shirley, lui, a du mal à cacher son mépris pour les manières frustes de son chauffeur.

Toute l’intelligence du film est de savoir mettre chacun à la place de l’autre.

© 2018 Universal Studios - Storyteller Distribution CO.llc. Tous droits réservés.

Tony Lip apprend à vivre le quotidien de son employeur, lorsqu’il doit lui trouver des hôtels, forcément miteux, qui acceptent de l’héberger, ou lorsque les riches hôtes qui accueillent les concerts, pourtant en extase et admiratifs devant le talent du musicien, refusent de le voir manger à leur table.

Tout le long de ce road movie, à la fois drôle et sensible, le réalisateur de Mary à tout prix se livre ainsi à une déconstruction des préjugés du quotidien. Il faut voir ces séquences durant lesquelles Tony s’amuse de l’ignorance de son compagnon de route : ce dernier ignore totalement la musique de Little Richard ou encore Aretha Franklin, ses « congénères ». On rit encore du gag du poulet frit du Kentucky…

© 2018 Universal Studios - Storyteller Distribution CO.llc. Tous droits réservés.

Peter Farrelly n’a qu’à se laisser porter par son duo de comédiens, excellents de bout en bout, dans une mécanique somme toute classique des contraires forcés de cohabiter, mais qui vont se découvrir bien plus de points communs qu’ils ne pensaient.

Évidemment, il s’agit aussi, par le biais du film d’époque, de tendre un miroir à l’Amérique trumpienne, qui se crispe de plus en plus sur toutes ces questions de société que l’on aurait pu penser définitivement réglées.

Mais il le fait sans marteler le discours, préférant la mélancolie et la poésie d’un voyage jamais déconnecté d’une réalité plus dure et, surtout, sans oublier le rire qui affleure souvent.