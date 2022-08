Un autre monde - Stéphane Brizé - critique + test DVD

Résumé : Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abîmé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction générale. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Critique : Présenté à la Mostra de Venise 2021, Un autre monde constitue le troisième volet d’une trilogie sur l’entreprise, après les remarquables La loi du marché et En guerre. Le réalisateur est en outre fidèle à son coscénariste Olivier Gorce et son interprète Vincent Lindon (à nouveau bouleversant). Les deux premiers volets adoptaient le point de vue du prolétariat, à travers les déboires respectifs d’un ancien ouvrier condamné aux emplois précaires, et d’un syndicaliste se battant jusqu’au bout pour éviter un plan social. On retrouve un contexte similaire avec Un autre monde, mais le regard du personnage principal est celui d’un cadre dirigeant, pris dans un dilemme dont il ne sortira pas indemne. Directeur d’un site industriel fabriquant des pièces détachées pour le secteur de l’électroménager, Philippe Lemesle (Vincent Lindon) et les autres responsables d’unités de production localisées en France se voient confier une mission par la directrice générale du siège parisien (Marie Drucker). Il s’agit de donner une liste de salariés susceptibles d’être licenciés, afin de préserver la rentabilité du groupe, lui-même filiale d’une maison-mère américaine sous pression des actionnaires et de Wall Street.

© 2022 Nord-Ouest Films, France 3 Cinéma. Tous droits réservés.

Manager efficace et disposant jusqu’à présent d’une marge de manœuvre appréciable dans la prise d’initiatives, Lemesle doit ici suivre une injonction qu’il a du mal à admettre et appliquer, d’autant plus qu’une solution alternative (supprimer le bonus des managers) serait à ses yeux plus efficace pour maintenir les emplois des autres collaborateurs. Devant à la fois affronter les exigences de sa hiérarchie et les demandes pressantes de ses subordonnés (les syndicats de travailleurs ne lâchent rien), Lemesle voit sa zone de confort et son autorité se déliter, et le doute s’installer. Très documentés dans leur approche d’un certain management entrepreneurial, Stéphane Brizé et Olivier Gorce se sont basés sur les nombreux témoignages de DRH et autres cadres supérieurs dans l’industrie mécanique, la métallurgie, la banque, le soin, la publicité, les assurances ou les cosmétiques. Ce matériau réaliste est ici incrusté dans une approche davantage fictionnelle que celle de La loi du marché et En guerre, même si Brizé a toujours la volonté de mettre en place un dispositif épuré et sans esbroufe, destiné à éclairer le désarroi du protagoniste. « La multiplicité des axes dans certaines scènes traduit la sensation d’encerclement, d’enfermement du personnage. Les problèmes arrivent de partout, il n’a pas de répit, comme un homme en mer sur une embarcation percée de toute part, qui essaie d’empêcher l’eau de s’engouffrer par toutes les failles des parois », a ainsi précisé le réalisateur dans le dossier de presse.

© 2022 Nord-Ouest Films, France 3 Cinéma. Michael Crotto R. Tous droits réservés.

Une narration secondaire parvient en outre à cerner avec finesse les effets de la vie professionnelle de Lemesle sur son cadre familial. Il s’ensuit de touchantes scènes avec une épouse esseulée et se sentant frustrée, et un fils autiste dont Philippe a du mal à s’occuper pleinement. Sandrine Kiberlain (déjà partenaire de Lindon dans Mademoiselle Chambon de Brizé) et Anthony Bajon traduisent avec délicatesse les fêlures de ces deux êtres. Incarnant la meilleure tendance d’un certain cinéma français axé sur la description des rouages de l’entreprise, Un autre monde est dans la lignée de fictions de référence comme Ressources humaines de Laurent Cantet ou Violence des échanges en milieu tempéré de Jean-Marc Moutout. À la fois nuancée et profondément humaniste, complexe et fluide, la démarche de Stéphane Brizé est tout autant efficace que rigoureuse, loin du manichéisme à l’œuvre dans des films signés Louis-Julien Petit ou François Ruffin.

Le test DVD

L’image

Elle sert impeccablement le propos, privilégiant le gros plan et donne un sentiment d’hésitation en fait totalement maîtrisé dans les séquences tendues. Le DVD rend justice au travail du directeur de la photographie Éric Dumont.

Le son

Très bon rendu de la prestation de l’équipe de l’ingénieure du son Emmanuelle Villard. Clair et toujours intelligible. À noter, ce n’est pas toujours le cas.

Les suppléments

Le DVD est agrémenté d’une généreuse proposition de compléments comportant quatre bonus en dehors de l’incontournable bande-annonce.

1. Le film repris dans son intégralité, commenté par Stéphane Brizé : séquence par séquence, il précise ses intentions et donne quelques explications sur son travail, et ses rapports avec les comédiens. De plus, il établit le lien avec deux de ses films précédents, La loi du marché et En guerre, avec lesquels le film forme (pour l’instant) un triptyque à consonance sociale guidé par une logique commune. Les trois longs métrages sont d’ailleurs portés par l’interprétation de Vincent Lindon. (1h36mn)

2 Entretiens croisés du cinéaste et de ses deux interprètes, Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain : Les deux acteurs confortent les intentions de Stéphane Brizé, et précisent les contours de leurs personnages respectifs. Le cinéaste confirme la pertinence de son choix d’avoir reconstitué le couple (réellement séparé dans la vie) qu’il avait déjà utilisé dans Mademoiselle Chambon (2009). (16mn)

3. Entretien avec le professeur Christophe Dejours, spécialiste de clinique et psychodynamique du travail : le professionnel explicite avec des extraits du film, les contradictions vécues par les cadres actuels qui ont à gérer les choix d’entreprise majoritairement guidés par le profit, sous couvert d’un discours humain de circonstance. (25mn)

4. Regard sur Un autre monde par Yves Alion, rédacteur en chef de la revue L’avant-scène cinéma. Le critique replace l’œuvre dans la continuité de l’œuvre du cinéaste. Il souligne de plus, outre la qualité de sa distribution, toute la pertinence de sa consonance sociale, qui lui permet de faire un parallèle avec le travail du réalisateur britannique Ken Loach. (9mn)