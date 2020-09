I, robot - la critique + le test DVD

Résumé : En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Le détective Del Spooner enquête sur le meurtre du professeur Miles Hogenmiller, un chercheur en robotique. Le principal suspect semble être un androïde nommé Sonny. Or, si l’on s’en réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer...

Critique : Au premier regard, I, robot laissait craindre un blockbuster morne avec un Will Smith à peine revenu de l’affligeante ânerie de son Bad boys 2. Mais c’était sans compter sur Alex Proyas, cinéaste émérite dont il est bon de ne pas oublier The crow et Dark city, deux films en tous points remarquables, et son inspiration dévastatrice. Alors qu’on pouvait légitimement s’inquiéter que le cinéaste ne se fasse dévorer par l’uniformisation de la machine hollywoodienne, Proyas a choisi une option honorable qui consiste à mettre son talent formel au service d’un scénario plutôt conventionnel (inspiré des nouvelles d’Asimov), qui exploite un paradoxe et une thématique éculés : une intelligence artificielle prend le pouvoir alors qu’elle a été créée par les humains.

Heureusement, comme souvent, ce n’est pas dans le script que réside l’attrait majeur de ce spectacle, mais dans sa forme. Qu’il filme la destruction massive d’une maison, une bagnole prise au milieu de deux camions ou un combat final tétanisant, la maestria du réalisateur reste la même : sa caméra bouge, virevolte, tournoie, épouse l’action et effectue des mouvements virtuoses. Faute d’équilibre et de novation, le résultat fonctionne fatalement à double tranchant : la force de la mise en scène, le score de Marco Beltrami et la coolitude innée de Will Smith transcendent les faiblesses d’un récit par trop lâche, aussi bien émaillé de belles idées (le gimmick du clin d’œil) qu’entaché de correspondances explicites avec de récents films de science-fiction (Minority report et A. I., en tête). Les touches humoristiques, fonctionnant sur la dualité entre la chaleur de Will Smith et la froideur de Bridget Moynahan, ne sont pas toutes efficaces.

Cette fiction hybride est certes imparfaite mais, singulièrement, c’est de cette imperfection que naît la satisfaction : aussitôt ce postulat accepté (plus de visuel, moins de fond), le film, s’il ne surprend pas et n’invente rien, se regarde avec un plaisir non dissimulé. On sort de la salle assez satisfait (la catastrophe est évitée), avec cependant l’ambition secrète que le prochain film de Proyas soit plus personnel.

Les suppléments : Comme à son habitude pour les éditions collector, Fox Pathé Europa met les petits plats dans les grands : I, robot en est farci ras les galettes. En témoigne ce "Journal de production" de 1h36 qui aborde tous les aspects artistiques du film. Très intructif, sans commentaires superflues, ce making of nous laisse pénétrer au cœur de la fabrication d’une énorme production avec les aléas que cela comporte. Cinéaste en herbe, à vos télécommandes.

A noter aussi une ribambelle de commentaires audio (du réalisateur au compositeur de la musique en passant par l’équipe technique) qui analysent, dissèquent, révèlent leurs implications respectives dans I, robot.

La technique : La qualité concernant l’image et le son est au rendez-vous. Un transfert réussi qui traduit à merveille la froideur un peu bleutée de l’univers mis en scène par Proyas. Niveau son (DD ou DTS), attention lors de la scène de la destruction de la maison : pour peu que le volume soit poussé dans ses retranchements, on aurait tendance à dégager fissa de son salon.

Les détails techniques

Edition 2 DVD

Format image : 2.35

Format vidéo : 16/9 compatible 4/3

Audio : Dolby Digital français 5.1, anglais 5.1 / DTS français 5.1

Sous-titres : français, anglais, arabe

Chapitré

Couleur

Tous publics