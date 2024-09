In the Summers- Alessandra Lacorazza - critique

Résumé : Vicente (Residente) attend fébrilement dans sa voiture devant la sortie d’un aérodrome. Arrivent en retard ses deux fillettes, Eva et Violetta.

Critique : Le père divorcé, maladroit, moitié inflexible, moitié guimauve, reçoit ses deux filles pour les vacances, avec lesquelles il se retrouve seul pour la toute première fois, tout au moins c’est ce que l’on imagine.

En effet, ce long métrage extrêmement délicat, divisé en quatre chapitres, qui sont autant de rencontres estivales entre le père et ses filles, joue finement avec les non-dits et laisse le spectateur remplir les blancs (ce qu’il fera sans difficulté).

On ne sait pas trop de quoi vit Vicente, travail régulier, au noir ou illicite : les horaires sont curieux et irréguliers et il n’évoque jamais une quelconque activité.

Un peu emprunté, il va les emmener dans un manège spectaculaire qui ne sera pas de leur goût, ou encore dans un bar où il joue au billard, sans se rendre compte qu’elles n’y ont pas leur place. A contrario, féru de physique et de sciences en général, il leur fera découvrir de nuit la voie lactée.

De visite en visite, on se rend bien compte que le train de vie baisse (piscine abandonnée, intérieur mal entretenu...), et que l’alcool et la drogue sont de plus en plus présents. Eva, l’ainée, brillante et dotée d’un fort caractère, va très vite faite son coming out et s’émanciper. Quant à Violetta, la cadette, plus douce mais peu attirée par les études, elle préférera se réfugier dans le silence. Un accident dramatique va bouleverser cet équilibre déjà bien fragile.

Ce premier long métrage de la cinéaste Alessandra Lacorazza, extrêmement bien maîtrisé, parsemé d’une foultitude de détails, brosse un portrait très juste d’une famille américaine somme toute ordinaire.

Le film a reçu le Grand Prix et le Prix de Révélation au dernier festival du film américain de Deauville.