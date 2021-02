Insaisissables 2 - la critique du film

Résumé : Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent ! Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu orthodoxes d’un magnat de la technologie à la tête d’une vaste organisation criminelle. Ils ignorent que cet homme d’affaires, Walter Marbry, a une longueur d’avance sur eux, et les conduit dans un piège : il veut que les magiciens braquent l’un des systèmes informatiques les plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage et déjouer les plans de ce syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus spectaculaire jamais conçu.

Copyright 2015 Concorde Filmverleih GmbH

Notre avis : Thriller habile au sujet intriguant, Insaisissables appartient aux bonnes surprises du cinéma hollywoodien de ces dernières années. Affublé d’un scénario malin sans toutefois proposer de grandes réflexions, le long-métrage du réalisateur Louis Leterrier (Danny the dog) avait remporté le pactole (environ 350 millions de dollars dans le monde et plus de 3 millions d’entrées rien qu’en France). Il n’en fallait pas plus pour que Lionsgate, dans le besoin de franchises fraîches, en raison de difficultés financières, décide de mettre en chantier un deuxième show.

Insaisissables 2 est-il à la hauteur de son prédécesseur ? Cette suite se démarque effectivement par sa réalisation, mais pas forcément en bien ; Louis Leterrier laissant sa place à Jon M. Chu (G.I. Joe : Conspiration), on ne retrouve pas la qualité de mise en scène du technicien français, alors qu’on pourrait considérer son successeur, habitué des films chorégraphiés puisqu’il a notamment œuvré sur la saga Sexy Dance, comme son équivalent américain. Mais curieusement, le film manque de fluidité sur un plan visuel.

La réalisation n’est pas la seule à souffrir. Le scénario souffre, lui aussi, de nombreuses failles qui entraînent le spectateur dans un enchaînement de tours de magie tous plus invraisemblables les uns que les autres (et même parfois carrément incompréhensibles). On ne retrouve jamais la simplicité du premier script pourtant déjà écrit par Ed Solomon (en collaboration avec Boaz Yakin). Point d’innovations pour envoûter l’audience, les astuces sont quasi identiques. Cette répétition force obligatoirement la comparaison avec le film originel et bien sûr toujours en faveur de l’aîné.

Le casting tient lui aussi une place décisive dans la médiocrité du produit fini : Woody Harrelson n’est pas à la hauteur malgré son double rôle, Jesse Eisenberg en fait trop, à tel point qu’on a l’impression de revoir son incarnation roublarde de Lex Luthor, et Mark Ruffalo est quasiment transparent alors que l’histoire semblait tourner autour de son personnage. Côté féminin, Lizzy Caplan ne parvient pas à faire oublier l’absence d’Isla Fisher qui a dû abandonner le rôle d’Henley, suite à sa grossesse. Mais la grande question était de savoir si Daniel Radcliffe allait réussir son retour au pays des magiciens (pas les mêmes certes mais tout de même) ? Et bien non, son personnage est fade, interprété sans conviction.

Au final tout ce qui faisait le charme du film de Louis Leterrier, on pense notamment à l’effet de surprise autour des motivations des quatre cavaliers, passe à la trappe et cède le pas à un spectacle qui peine à trouver sa légitimité ailleurs que dans ses implications financières. Les revirements de situation balourds sont autant de facilités scénaristiques qui démontrent les limites d’un divertissement kleenex...

