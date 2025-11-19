Wicked : Partie II - Jon M. Chu - critique

Résumé : La suite des aventures d’Elphaba et Glinda, deux sorcières légendaires du pays d’Oz, liées puis déchirées par le destin, poursuivant chacune sa propre quête de vérité et de justice. Étiquetée comme la Méchante Sorcière de l’Ouest, Elphaba vit désormais en exil, cachée dans la forêt. Elle poursuit sa lutte pour la liberté des animaux muselés, tout en cherchant à révéler la véritable nature du Magicien d’Oz...

Critique : La première partie avait laissé le spectateur dans un entre-deux où la belle Elphaba, investie de pouvoirs merveilleux, était relayée dans le monde obscur, et l’ingénue Glinda accédait au pouvoir et à l’amour dans les bras du Prince. Il ne fallait alors pas ignorer la puissance de manipulation de la terrible Madame Morrible qui cultive l’illusion d’un faux magicien, en la personne d’Oz.

Jon M. Chu termine donc la première partie dans un bain de lumières, d’effets spéciaux et de chansons aussi romantiques que mièvres. En acceptant le voyage de Wicked : Partie II, il faut s’attendre à un univers composite de frou-frou, de robes mousseline et de châteaux qui font penser à un célèbre parc d’attraction américain. Mais il faut aussi être capable de dépasser les a priori pour découvrir, derrière ces ballets enchanteurs, une dénonciation sans fard des discriminations quelles qu’en soit la nature et de la manipulation comme moyen de prise de pouvoir. Dit autrement, Wicked : Partie II n’est pas si naïf et niais que l’apparence pourrait laisser le penser. Au contraire, le film offre une réflexion assez redoutable sur les rouages de l’imposture qui broie le monde politique.

Force est de constater que les effets spéciaux sont absolument menés de main de maître. Le spectateur, même adulte, se laisse berner par les envolées chevaleresques d’Elphaba sur son balai magique et par ces animaux parlants que les gouverneurs ont décidé d’exclure d’Oz. La sortie du premier épisode est assez éloignée de cette dernière partie, et il apparaît plutôt nécessaire de se replonger dans l’opus initial. En effet, un grand nombre de détails dignes d’intérêt ont pu être perdus dans la mémoire du spectateur, même si la deuxième partie se suit assez aisément. L’aventure et le merveilleux prennent le pas sur la recherche de cohérence et de vraisemblance. Il est donc agréable de succomber aux ressorts du conte où le beau Prince héroïque se glisse dans les bras d’une véritable Princesse au-delà des apparences, d’autant plus que le récit casse les stéréotypes des histoires qui sont lues aux jeunes enfants avant de dormir.

Les spectateurs en auront pour leur argent : Wicked : Partie II ne lésine pas sur les moyens visuels et auditifs pour rendre l’ensemble particulièrement envoûtant. Les décors, costumes et accessoires sont absolument magnifiques et les acteurs les assument avec grâce et engagement. Si la comédie musicale au cinéma essuie souvent des ratages, cette fois, la mise en scène rappelle la magie du Mary Poppins de la production Disney 1964 avec cet art subtil d’entrelacer la fiction et les chansons.

Wicked : Partie II est un film surtout destiné aux enfants et aux adolescents. On peut craindre un parti-pris assez genré qui donne la part belle à l’imaginaire féminin. Le propos va rechercher chez les petites filles le fantasme des princesses et des princes, que La Reine des Neiges avait magnifié. La violence est toujours contenue, et les morts ne meurent jamais vraiment, tout du moins disparaissent dans des contrées obscures. L’amour gagne toujours et c’est heureux dans un monde où les médias arrosent sans limite les petites écrans de faits divers brutaux.

Bref, voilà un film qui ne prend pas la tête et donne la possibilité à tous les spectateurs de redevenir enfant, au moins pendant ces plus de deux heures qui passent avec une grande fluidité.