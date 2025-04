Irrésistible Alfie - Charles Shyer - critique

Résumé : Manhattan est le terrain de chasse favori d’Alfie qui y trouve chaque soir l’occasion de faire de nouvelles conquêtes. Cinq femmes se partagent ses faveurs : Dorie, Julie, Lonette, Nikki et Liz. Trouvant de plus en plus facile de se mentir à lui-même, Alfie passe de l’une à l’autre, s’éclipsant chaque fois que l’une d’elles prétend s’accrocher. Mais il y a celle qui va refaire sa vie et lui laisse un goût amer lorsqu’il la croise à nouveau ; celle qui lui cache l’enfant qu’il ne connaîtra jamais ; celle à qui il pensait ouvrir son cœur et qui l’en punira sévèrement. Alors, le bel Alfie, qui avait réponse à tout, se retrouvera paumé comme jamais, et se demandera pour la première fois : "à quoi ça rime ?"...

Critique : Les mecs ont également droit à leur Bridget Jones. Ici, pas de trentenaire célibataire rigolote qui lutte pour trouver le prince charmant et chantonne All by Myself toute seule dans son pyjama ; mais un mec distrait, un peu lâche, qui séduit toutes les filles qui sont à sa portée et multiplie les conquêtes pour mieux cacher sa profonde solitude et afficher son indépendance. Le portrait est juste, finement brossé, et chacun y trouvera un peu (beaucoup) de soi-même. Remake d’un film éponyme et médiocre de Lewis Gilbert (qui a eu le Prix spécial du jury à Cannes en 1966) dans lequel l’Alfie de l’époque (Michael Caine, charismatique à souhait) s’adressait déjà à la caméra (procédé qui invite à la complicité mais peut provoquer l’agacement), Alfie sent bon le vécu puisqu’il parle de nous en permanence et plus précisément de notre rapport avec les femmes en confessant quelques vérités qui font mal à entendre (fidélité, sexualité, fantasme).

Si toutes les conquêtes d’Alfie sont d’authentiques canons (mention spéciale à Susan Sarandon qui endosse un rôle complexe et fait montre d’une vitalité délicieuse), l’idée de confier le rôle principal masculin à Jude Law est excellente parce qu’il est suffisamment androgyne pour plaire à la fois aux hommes et aux femmes (il a même été élu l’homme le plus sexy au monde). Alfie est un film sympathique qui prend des détours frivoles pour pointer du doigt là où ça fait mal. De quoi lui pardonner ses quelques baisses de régime et sa légère artificialité.