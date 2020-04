Jacquou le Croquant - Laurent Boutonnat - critique

Critique : Même si Boutonnat démarra sa carrière tout jeunot comme cinéaste, il doit sa notoriété à l’empreinte qu’il a laissée en tant que vidéaste visionnaire durant l’ère du top 50. Filmant le contemplatif avec une certaine originalité, le bonhomme allait concilier l’esthétique de l’Est aux exigences fantasmagoriques de l’Occident. Tape à l’œil et pompier pour les critiques de l’époque prompts à mépriser son art du commerce de l’image. Sublime et unique pour un public souvent ignorant de l’existence même des artistes qui lui avaient inspiré son œuvre, Tarkovski ou Wojcieh Has, pour ne citer que les plus évidents. Aussi Giorgino, son premier long de célébrité, a-t-il été accueilli par le dédain de l’indifférence. Ce tableau monumental de trois heures, au rythme languissant d’un certain cinéma d’auteur, voulait transcender les arts picturaux, mais ne renvoya Boutonnat qu’à son image de réalisateur de clips, alors que ces derniers affichaient eux-mêmes des ambitions de moyens métrages poético-épiques dignes du septième art. Perdu entre le cinéma et l’exercice spécifique de l’illustration musicale, Boutonnat, contrairement à un David Fincher (jadis clippeur pour Madonna) et un Michel Gondry (l’artisan visuel derrière Björk), n’a jamais réussi à convaincre des professionnels peut-être trop enclins à vouloir classer dans des catégories des artistes francs-tireurs qui échappent aux lois du cloisonnement.

Quelques années plus tard, sans Mylène Farmer, sa Muse, notre artiste maudit signa Jacquou le croquant. Une bonne raison d’aller au cinéma et de se défaire de ses préjugés sur les vidéastes ? Malheureusement non, le compositeur attitré de la chanteuse n’est ici plus que l’ombre de lui-même, sabordant un budget copieux pour proposer aux spectateurs un téléfilm idoine à l’heure d’une longue pause méridienne. Après le dessert, au moment du digestif.

Son revirement vers le télévisuel laid et convenu est surprenant, voire gênant pour un homme dont l’œuvre semble avoir perdu toute démesure cinématographique et qu’on aurait aimé consacrer cinéaste une bonne fois pour toutes. D’autant que Boutonnat ne tire absolument pas parti de sa belle brochette de comédiens : à sa première apparition, Dupontel suscite involontairement le rire, Jocelyn Quivrin surjoue la physionomie assortie à la psychologie de son personnage de noble infâme, Olivier Gourmet semble mal dans ses vêtements, Gaspard Ulliel n’a pas l’air de croire à son rôle de paysan lyrique.

Le récit tente une symbiose très maladroite entre la fresque sociale et les notations régionalistes que ne désavouerait pas le journal de Jean-Pierre Pernaut. Toujours après le dessert, au moment du digestif.

Bref, la fresque sociale et politique du roman en prend un sacré coup, tout simplement parce que Boutonnat échoue à se déprendre de ses réflexes premiers : ceux d’un faiseur de clips. D’ailleurs, la plus-value que constitue la bande-son sur l’image incite à penser que l’alter ego de Mylène Farmer se fourvoie en taquinant le septième art. L’artiste a dû comprendre la leçon : il n’a jamais récidivé dans le long-métrage.