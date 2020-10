Klimt. Coffret l’essentiel Valérie Mettais - La critique

Un coffret pour présenter l’or des fastueuses peintures de Klimt est une initiative logique, tant le peintre a produit des toiles avec l’idée de richesse, qu’elle soit de sentiments, de matériaux et de motifs. Inscrit dans une ligne éditoriale rassemblant le meilleur de certaines grandes figures de l’art, Valérie Mettais nous propose, chez Hazan, un assemblage des plus belles œuvres du Viennois sécessioniste.

Résumé : Ce coffret réunit l’essentiel de l’œuvre d’un artiste hors du commun qui a fait sienne cette devise de la Sécession viennoise toujours aussi forte et intemporelle : « À chaque époque son art. À l’art sa liberté. Quand est créé ce mouvement en 1897, Klimt a trente-cinq ans. Il est en pleine maturité, et pour lui c’est un tournant. Ce fils de doreur né dans un faubourg viennois, qui a appris peinture et dessin ornemental dans une école d’arts appliqués, qui est déjà l’auteur de décors, adhère aux principes de ce Sezessionsstil : se détourner du conservatisme, puiser dans des sources d’inspiration inédites, bannir la hiérarchie entre beaux-arts et arts mineurs, s’allier à l’architecture. En bref, élaborer un art nouveau – comme dans le reste de l’Europe. À Vienne, dans cette capitale cosmopolite de l’Empire austro-hongrois, instable et décadente, Klimt développe stylisation, arabesque et profusion décorative, avec comme sujet presque unique le corps féminin, à l’érotisme obsédant. Entre portraits mondains, allégories et paysages, entre peintures de chevalet et décors privés, ses œuvres sont devenues l’un des emblèmes de la modernité viennoise.}

Copyright Editions Hazan Critique : Klimt aime les femmes ! Ils les aime sexuellement à en juger par le nombre d’enfants que leur fréquentation a engendrés, mais aussi symboliquement pour leur capacité manifeste à perpétuer la vie, en tant qu’incarnation presque autonome de l’existence. Les femmes sont à l’honneur, touchées, touchantes, à fleur de peau. Peu de fois, le charme et la tendresse entre l’homme et la femme n’ont été aussi justement montrés en peinture, égalant en images la littérature qui a toujours excellé à restituer ces émotions.

Ce spectacle rutilant de géométries simples, mais dont les détails foisonnent, est celui d’un fils d’artisan qui se proclame révolutionnaire dans une Vienne bouleversée par le crépuscule de la noblesse. Et il l’est en partisan du mouvement Jugendstil, mais dans un style très vivant et force de proposition, en réalité, tout à fait personnel. Copyright Editions Hazan Se présentant comme un aventurier moderne en sécession avec l’académisme, son art mélangeant de nombreuses techniques abandonne la profondeur de la perspective pour le plan, même dans les paysages, et se dore largement, tout comme dans la peinture du Moyen Âge. Les personnages semblent baigner dans des graphismes tourbillonnants qui emportent le spectateur. Ce qui n’est pas académique ici, c’est la fusion des techniques sans classement d’importance, qu’elles soient décoratives ou avec une autre ambition, pourvu qu’on soit ému. Cette touffeur qui vire à l’enivrement, lui seul sait en rendre l’intensité. On peut la retrouver dans ce coffret qui assemble ses toiles dans une frise en soufflet, qu’on posera sur un meuble de couloir ou qu’on accrochera au mur. Sa liberté et son invention font votre fortune.

Klimt. Coffret l’essentiel de Valérie Mettais

Date de parution : 04/11/2020

Format :170 x 240 mm

192 pages

Prix : 29,95

