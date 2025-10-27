Green Witch Village - Lewis Trondheim, Franck Biancarelli - la chronique bd

Une femme de 2025 se retrouve dans le corps d’une autre vivant en 1959. Elle fait ainsi face à un sexisme débridé et à la guerre froide.

Résumé : Une jeune femme de 2025 se réveille dans le corps de la dénommée Tabatha à New York en… 1959. Elle ne reconnaît pas ses colocataires qui s’en étonnent. Sur un malentendu, elle incarne la mascotte des commerçants du quartier. Très vite, elle est mêlée malgré elle à une affaire d’espionnage, naviguant alors entre membres de la CIA et du KGB.

Lewis Trondheim - Franck Biancarelli / Le Lombard

Critique : À l’instar des deux tomes de Karmela Krimm, l’association Lewis Trondheim - Franck Biancarelli fonctionne bien et apporte sa part d’inattendu.

Dès la première page, le rythme est soutenu, péripéties et rebondissements s’enchaînant sans temps mort. Le décalage temporel suscite des comportements et situations tour à tour drôles, émouvants ou objets de tensions. Il permet également de changer de point de vue : au sein d’un corps de jeune femme des années 1950 évolue une femme des années 2025 qui ne peut accepter le sexisme de l’époque dans laquelle elle est plongée. Cela contribue pleinement à l’évolution comme à la force du récit.

Au fil de celui-ci, les genres se télescopent et s’entremêlent : comédie de mœurs, fantastique, polar… Cela génère des ellipses et/ou des ruptures soudaines, des enchaînements surprenants, des éléments non résolus… qui peuvent parfois déstabiliser, sans être gênants.

Cette construction découle du souhait des auteurs de rendre hommage aux comics des années 50 et aux « Sunday pages » des journaux américains dans lesquels ils étaient publiés. Lewis Trondheim et Franck Biancarelli ont ainsi identifié et respecté quatre contraintes : chaque page peut être lue indépendamment des autres, est découpée afin d’être publiée en trois ou quatre strips, débute par une grande image et se termine par une chute.

Le dessin de Franck Biancarelli donne corps à New York et à sa démesure, comme à la dimension intimiste du récit. Il met en scène un ballet de surprises, d’incompréhensions et de coups bas. Il joue sur le physique des personnages pour s’appuyer sur certains clichés ou, au contraire, en prendre le contre-pied. Tour à tour, il permet ainsi d’accentuer ou d’atténuer les décalages véhiculés par le scénario.

