Kneecap - Rich Peppiatt - critique

Résumé : Kneecap, groupe de rap irlandais et trio de Belfast, devient la figure de proue improbable d’un mouvement de défense des droits civiques visant à sauver leur langue maternelle.

Critique : D’Au nom du père de Jim Sheridan à Hunger de Steve McQueen en passant par Michael Collins de Neil Jordan et Bloody Sunday de Paul Greengrass, la cause irlandaise a été le centre de nombreux récits filmiques, avec plus ou moins de bonheur. On était curieux de voir alors ce Kneecap, portrait de l’ascension d’un groupe de rap irlandais, dont le scénario était a priori prometteur. En effet, dans le genre compassé du biopic, Kneecap est paré de plusieurs originalités, qui constituent en même temps les quelques qualités du long métrage. En premier lieu, le trio musical s’est formé au milieu des années 2010 et il est rare de voir une fiction consacrée à une formation aussi récente. En second lieu, les protagonistes sont interprétés… par eux-mêmes, et il faut reconnaître que Móglaí Bap, Mo Chara et DJ Próvai (qui on coécrit l’histoire) font des débuts d’acteurs retentissants ; on espère vivement les revoir à l’écran.

© 2024 Kneecap Films Limited, Screen Market Research Limited ta Wildcard and The British Film Institute. All Rights Reserved.

En troisième lieu, la place des langues au sein d’un État est rarement abordée au cinéma, et Kneecap vient à point pour nous rappeler que le gaélique irlandais a été reconnu comme l’un des idiomes du Royaume-Uni… seulement en 2022. Enfin, la mise en abyme du dispositif est renforcée par l’onirisme étonnant des séquences mettant en avant une figure paternelle (Michael Fassbender), activiste que l’on croyait disparu, et dont le retour fantomatique fait (brièvement) songer à ceux de Gene Tierney dans Laura ou Carmen Maura dans Volver. On cherchera en vain d’autres atouts à ce long métrage plutôt éprouvant, réalisé par Rich Peppiatt, notamment auteur de courts métrages et d’un clip musical à la gloire de Kneecap, et dont le présent film semble l’interminable version longue.

© 2024 Kneecap Films Limited, Screen Market Research Limited ta Wildcard and The British Film Institute. All Rights Reserved.

Des flash-back sur les traumas familiaux aux séquences de concert et discothèque, en passant par les effets ravageurs de la drogue, les ralentis ringards et les scènes de baston (avec fachos locaux et policière réac), un montage publicitaire nous assomme en permanence, malgré quelques moments de répit. Quelque part entre Trainspotting (en plus décalé) et Amélie Poulain (en plus trash), Kneecap souffre d’une débauche d’effets criards et complaisants qui feraient passer L’amour ouf pour du Jean-Marie Straub, et nuit à la crédibilité et la qualité de l’ensemble. C’est d’autant plus regrettable que le matériau initial, répétons-le, était séduisant. Cela n’a pas empêché le film de décrocher plusieurs distinctions, dont le BATFA du meilleur premier long métrage et une représentation de l’Irlande aux Oscars.