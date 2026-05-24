L’abandon - Vincent Garenq - critique

Résumé : Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique.

Critique : Le projet de L’abandon, produit par Outside Films et Les Films du Kiosque, et distribué par UGC, pouvait laisser dubitatif. Six ans après l’une des pires tragédies connues par l’Éducation nationale, était-il vraiment nécessaire d’entreprendre déjà une fiction sur l’assassinat de Samuel Paty ? Coécrit par le réalisateur et Alexis Kebbas, avec la collaboration de Mickaëlle Paty, d’après le livre Les Derniers jours de Samuel Paty de Stéphane Simon, (Plon, 2023), le scénario laissait présager une biographie convenue et officielle, avec un fort contenu illustratif. Et ce avec des auteurs s’effaçant derrière l’hommage académique et l’importance de questions portant sur la liberté d’expression, la laïcité et le terrorisme. L’avertissement du réalisateur au générique de début, précisant que tout est tiré de faits réels, et s’excusant presque d’avoir pris de menues libertés, peut conforter cette crainte. L’abandon est effectivement factuel et n’a pas pour objectif d’imposer un style, dans l’écriture comme la mise en scène, Mais le cinéaste suit son contrat avec honnêteté et professionnalisme pour un film qui en rappelle d’autres sur la condition enseignante, de Graine de violence à La salle des profs, en passant par Bad Luck Banging or Loony Porn et Pas de vagues.

Antoine Reinartz © 2026 - OUTSIDE FILMS - LES FILMS DU KIOSQUE - UGC IMAGES - FRANCE 3 CINÉMA - UMEDIA

Certes, on ne trouvera pas d’audace dans L’abandon, à l’exception d’une première séquence ravivant curieusement le souvenir de Sunset Boulevard. Mais le film contourne aisément les pièges de son dispositif, c’est-à-dire qu’il ne tombe pas dans l’invraisemblance narrative sous couvert d’authenticité factuelle, et évite heureusement les dialogues maladroits, le pathos et le manichéisme. Vincent Garenq s’était déjà frotté au film judiciaire avec Présumé coupable et L’enquête qui relataient respectivement les affaires d’Outreau et Clearstream. Il poursuit dans cette veine et parvient ici à créer une véritable tension, voire à instiller un climat de tragédie grecque au fur et à mesure que l’engrenage terrible se déroule.

Emmanuelle Bercot, Antoine Reinartz © 2026 - OUTSIDE FILMS - LES FILMS DU KIOSQUE - UGC IMAGES - FRANCE 3 CINÉMA - UMEDIA

Le cinéaste précise ainsi dans le dossier de presse : « Ce qui m’a inspiré très vite, c’est cette dramaturgie naturelle, ces unités de temps, de lieu et d’action. Cette impression d’un collège assiégé. Cette dimension kafkaïenne. Tous ces éléments réels étaient très cinématographiques. Ces enchaînements d’événements, ces liens de cause à effet assez sidérants qui ont mené à cette catastrophe et que peu de gens connaissent, il me semblait nécessaire de les raconter. » La rigueur du découpage et du montage semble avoir contribué à la réussite de l’objectif visé par le cinéaste, qui est bien épaulé par ses acteurs. On louera l’interprétation habitée d’Antoine Reinartz, fortement impliqué dans son rôle. À ses côtés, Emmanuelle Bercot compose admirablement ce personnage de principale intègre mais dépassée par les événements. L’abandon mérite donc le détour car il n’oublie pas le cinéma derrière son « grand sujet ». Le film a été présenté hors compétition au Festival de Cannes 2026.