Pas de vagues - Teddy Lussi-Modeste - critique

Résumé : Julien est professeur au collège. Jeune et volontaire, il essaie de créer du lien avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves, dont la timide Leslie. Ce traitement de faveur est mal perçu par certains camarades qui prêtent au professeur d’autres intentions. Julien est accusé de harcèlement. La rumeur se propage. Le professeur et son élève se retrouvent pris chacun dans un engrenage. Mais devant un collège qui risque de s’embraser, un seul mot d’ordre : pas de vagues...

Critique : Julien (François Civil) est un jeune prof encore tout empreint des valeurs humanistes inhérentes à son métier : la transmission, l’écoute, le partage. Il espère être celui qui changera la vie de ses élèves, à l’image de celui qui a changé la sienne. Il croit encore au fonctionnement de l’ascenseur social. Aussi, lorsqu’il remarque Leslie, (Toscane Duquesne) une gamine mutique et visiblement mal dans sa peau, il décide de tenter de l’impliquer dans la vie de la classe et de s’intéresser plus particulièrement à elle. Il n’en faudra pas plus pour déclencher un tsunami là où les hiérarchies de nos institutions s’ingénient à étouffer la réalité des dysfonctionnements en tous genres.

Copyright Kazak Productions/Frakas Production/France 3 cinéma

S’inspirant de son expérience personnelle, le réalisateur Teddy Lussi-Modeste bâtit, en collaboration avec Audrey Diwan, (à qui l’on doit l’organique et nécessaire L’événement) un scénario complexe mais jamais manichéen. Il ne désigne aucun coupable mais dissèque avec intelligence l’engrenage de la lâcheté, de la misère et de l’inculture qui conduisent à des situations inextricables dans lesquelles tous les protagonistes sont perdants. Alors certes les scénaristes chargent lourdement le dossier, confrontant leur personnage principal à une homosexualité d’autant plus difficile à dévoiler dans ce collège de banlieue qu’elle est vécue en compagnie d’un jeune homme d’origine maghrébine (merveilleux Shaïn Boumedine), plaçant la jeune accusatrice dans une famille socialement très abîmée, pointant du doigt le manque de courage de bon nombre de nos institutions publiques (police, justice, éducation). Pourtant, il ne s’agit pas ici de régler ses comptes. Bien au contraire ! Ce cri du cœur doit être entendu comme un message d’espoir, celui de réconcilier, tant qu’il est encore temps, élèves et professeurs pour créer un socle commun capable de déconstruire tous les ressentiments qui traversent la société et nous opposent les uns aux autres.

Copyright Kazak Productions/Frakas Production/France 3 cinéma

Pour nous en convaincre, la mise en scène se fait sobre mais précise, parsemant tension et émotion jusqu’à l’implosion finale.

Mais nul doute que ce film n’aurait pas la même portée sans la présence de François Civil. Après avoir incarné récemment le fougueux d’Artagnan des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, il prête son allure juvénile et sa candeur à ce jeune enseignant idéaliste que sa complexité et son implication rendent attachant. Remarquable d’authenticité, il n’a aucun mal à nous faire partager sa détresse et ses interrogations.

Après La salle des profs qui pointait du doigt le manque de discernement et les jugements expéditifs au sein d’un collège allemand, Pas de vagues propose une réflexion universelle sur les dérives de nos sociétés qui privilégient, depuis trop longtemps, la bien-pensance à la vérité, et laissent ainsi se répandre un sentiment d’injustice néfaste à la bonne marche de la démocratie.