L’affaire du courrier de Lyon - Maurice Lehmann et Claude Autant-Lara - critique

Résumé : Paris, 1796 : Une malle-poste se prépare pour chevaucher vers Lyon. Elle devra transporter une importante somme d’assignats destinée à l’armée napoléonienne basée en Italie. Un bourgeois, Pierre Lesurques (Pierre Blanchar), loue un boquet dans un relais pour passer la journée à la campagne avec Eugénie (Hélène Robert), une femme de petite vertu. Dans le même relais, un groupe d’hommes prépare l’attaque la malle-poste. Leur chef André Dubosc ressemble trait pour trait à Lesurques

Critique : Cette célèbre affaire, qui se déroula dans les dernières années de la Révolution française, deviendra un symbole de l’erreur judiciaire. Un homme nommé Lesurques, victime de sa ressemblance, fut guillotiné à la place d’un autre, André Dubosc, qui fut attrapé plus tard et exécuté, lui aussi.

Cette histoire dramatique tout à fait romanesque n’échappa pas au cinéma. Cette adaptation datant de 1937 est déjà la quatrième, après trois versions muettes : la première due à Alice Guy en 1904 ; la deuxième, en 1912, est signée Albert Capellani ; et enfin la troisième est réalisée par Léon Poirier, en 1924.

La télévision s’en emparera aussi en 1963 dans le cadre de la série "La caméra explore le temps". Le film sera mis en scène par Stellio Lorenzi, avec Marc Cassot dans le rôle principal.

Cette version bénéficie d’une belle distribution. Si Pierre Blanchar, à travers un double rôle, surjoue la sidération dans celui de Lesurques, les autres comédiens sont tout à fait justes. On y retrouve notamment Jean Tissier, qui interprète l’un des complices de Dubosc, mais aussi ami de Lesurques : il préfère se taire et le regrettera. On y voit aussi Dorville, une véritable "gueule de cinéma", qui incarne un gérant du relais de chevaux, lui aussi complice mais sans scrupules. De son côté, Charles Dullin est un aveugle revanchard. Quant à l’actrice allemande Dita Parlo, tout droit sortie de La grande illusion de Jean Renoir, elle apporte beaucoup de douceur à son personnage de femme trompée de Lesurques, qui sera son seul soutien jusqu’à la fin.

De la mise en scène partagée entre Maurice Lehmann et Claude Autant-Lara, on retient bien particulièrement le nom du second, qui fera ensuite une brillante carrière émaillée de plusieurs films passés à la postérité. Si elle n’est pas dénuée de quelques tics de l’époque, la réalisation possède aussi une sécheresse et une violence étonnantes, voire, par instants, une dimension presque documentaire.