L’Âge de glace 4 : la dérive des continents - la critique

Les plus célèbres héros du Jurassique reviennent sur nos écrans. Une épopée inondée de pirates, monstres marins et trésors perdus. Tous à bord, moussaillons !

L’argument : Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux...

Notre avis : Et voilà, cela devait bien arriver. Après un parcours sans faute fait d’immersions glaciaires (premier et deuxième opus) et de virées au centre de la terre (le temps des dinosaures), le concept de L’Âge de glace commence à s’essouffler. Bon, on le pensait déjà avec le troisième numéro qui ne nous avait pas franchement emballés, mais La dérive des continents confirme la tendance sans pour autant nous lasser totalement...



Après une attente de près de trois ans calmée à coups de bandes-annonces multiples et variées, le quatrième épisode était pour les fans de la franchise plus attendu que le Messie. Au rendez-vous de la projection de presse, une salle comble de petits et grands, ravis de retrouver leur mascotte Scrat. Et pourtant, la magie ne prend plus totalement.

A vouloir multiplier les intrigues, les actions et les personnages, les créateurs de la saga mettent l’accent sur les effets spéciaux ostentatoires et spectaculaires, au détriment de ce qui faisait le charme des premiers épisodes, à savoir un humour décalé et bon enfant. Si certains moments réellement spectaculaires continuent de nous faire frémir (la tempête emportant au large Sid, Diego et Manny, loin de la horde, est visuellement époustouflante) d’autres agacent par leur répétitivité : la descente en tronc-luge de la famille paresseux étant la copie presque conforme de celle de Sid et ses oeufs dans le troisième épisode, et fait écho aux scènes de glissade de près de 90% des productions animées pour mômes.



De l’autre côté de l’océan, Sid, Diego et Manny endurent une virée en mer plutôt chaotique avant d’échouer sur le navire-iceberg du capitaine Gutt et de son équipage pirate. Ici, le graphisme est une vraie merveille travaillée jusqu’au moindre poil (lire ICI). Mais très vite, la saturation de rebondissements nous guette. Face à cette bataille incessante entre méchants et gentils, on commence à se demander si nos héros remettront un jour pied à terre ou s’ils nous mènent en bateau juste pour le plaisir. Heureusement pour tout le monde, Scrat et ses petites saynètes burlesques, entretient l’attention comme il peut. Cet électron libre fou de la noix, reste le moteur de L’Âge de glace, et quatre épisodes n’ont pas eu raison de son charisme humoristique. Il demeure hilarant. Dans ce nouvel opus, sa quête du gland tourne à la chasse au trésor sous-marine et finit en beauté sur l’île de l’Atlantide.... Une fin mémorable ! Enfin saluons l’envoûtant voyage au pays des sirènes, dont l’atmosphère sombre et inquiétante donne au film, une note fantastique assez inattendue. Assurément, la grosse surprise de La dérive des continents.



Les amateurs de bons sentiments seront ravis d’apprendre que le récit animé est toujours relevé par ses dialogues perspicaces autour des thèmes de la famille et de la tolérance. Après avoir successivement abordé l’amitié, le couple et la grossesse, les créateurs ont cette fois-ci décidé de se pencher sur un sujet ô combien épineux : l’adolescence. Pêche, petite mammouth aux portes de la puberté, n’est plus l’enfant que l’on a connue. Une réalité que Manny a bien du mal à accepter. Aussi n’hésite-il pas à lui interdire les après-midis aux chutes d’eau, lieu de ’’zone’’ par excellence, où les jeunes mammifères rebelles se retrouvent pour expérimenter une série de dangers tel que la glisse sur verglas et le saut sur geyser... Pour Pêche, s’en est trop ! Et comme toute ado en crise qui se respecte, elle finit par lâcher à l’adulte poilu la terrible phrase : ’’j’aimerais que tu ne sois pas mon père’’. Au même moment la terre tremble et c’est la dérive. Manny est emporté au loin sur un morceau de glace. Classique.



Assez savoureuse, l’exploitation du cliché adolescent est ici plutôt bien menée. Tout y est : le père protecteur, le beau gosse insupportable, l’ami fidèle secrètement amoureux, le rap préhistorique et la bande de greluches superficielles... Mention spéciale pour l’attentif travail de reconstitution langagier (bien qu’entendre ’’kiffer’’ dans la bouche d’un mammouth soit une expérience assez déroutante). Une parodie de la jeunesse qui sonne juste et qui est bien sûr là pour asséner quelques vérités un peu faciles sur l’amour filial, l’acceptation de soi…



A l’arrivée, L’âge de Glace 4, c’est une armada d’effets spéciaux qui donnent le tournis, plein de nouvelles têtes, dont certaines (la grand-mère de Sid) sont destinées à être cultes, beaucoup de bons sentiments, évidemment, et un Scrat qui plastronne et permet à l’ensemble de se maintenir à flot. Jusqu’au prochain épisode.