L’amour au présent - John Crowley - critique

Résumé : Almut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu’une rencontre accidentelle les réunit.

Critique : Lui est en plein divorce, et elle se sépare de sa compagne qui voudrait fonder une famille avec elle. Bref, voilà deux êtres que tout rejoint, jusqu’à cet accident stupide qui provoque leur destin dans un service d’urgences hospitalières. Racontée de façon basique comme cela, cette comédie sentimentale pourrait laisser croire au spectateur que les écrans français sont encore inondés de produits un peu niais qui ne resteront que quelques semaines dans les cinémas. Or, L’amour au présent recèle dans sa structure narrative tout un miracle de sensibilité et de douceur, mettant l’un en face de l’autre, une jeune cheffe cuisinière, aussi passionnée que déterminée ; et un beau gosse, d’une gentillesse inouïe. Mais la maladie se mêle rapidement dans cette romance, emportant le récit dans un tournoiement de douceur et de jolis sentiments.

En fait, le force du long-métrage demeure sa construction narrative. Le scénario fait le choix de mêler les temporalités, dans des allers-retours entre le passé et le présent supposés des deux héros jusqu’à cette fin qu’on sait en réalité, dès les premières séquences, hantées par la perte. L’histoire est bâtie comme une sorte de successions d’instants présents, lesquels d’ailleurs inspirent le titre anglais au film, qui sont autant de vignettes du passé que le déroulement de leur récit amoureux. Le jeu des acteurs, les dialogues et la manière de filmer privilégient un esprit sage, mesuré, préservé de toute tentative mélodramatique qui alourdirait un propos déjà grave.

Andrew Garfield et Florence Pugh interprètent ces deux héros anglais, avec une grande agilité. Le personnage masculin brille par sa sensibilité, et sa dévotion pour le bien-être de sa compagne, au détriment de lui-même. Ce portrait masculin fait beaucoup de bien à une époque où les médias pourraient réduire les hommes à de vils êtres égoïstes, dévorés par leurs seuls désirs sexuels auxquels les femmes n’auraient qu’à se soumettre. Almut, elle, est une femme libre, battante, qui choisit le bonheur sans jamais se compromettre, au risque de perdre les êtres qu’elle aime. Ils incarnent un couple moderne, romantique, qui recompose les formes traditionnelles des amants au cinéma.

L’amour au présent n’est donc jamais mièvre. La détermination de Tobias à aimer sa compagne pour ce qu’elle est, tout simplement, est magnifique dans un contexte où les limites entre le masculin et le féminin se brouillent peu à peu. D’ailleurs, Almut incarne un métier habituellement réservé aux hommes, là où Tobias vit de ses charmes pour une entreprise de friandises. John Crowley s’amuse à mêler les genres, les périodes, et les positionnements identitaires des uns et des autres, dans un récit qui au fur et à mesure qu’il s’approche de la fin prend de plus en plus d’épaisseur.

Une mention particulière doit être faite pour la bande originale. La chanson principale accompagne avec beaucoup de poésie ce couple à la fois fragile et puissant. On voyage avec eux dans une Angleterre qui se plaît à brouiller les lignes. Le récit est passionnant, attendrissant, et constitue une invitation sincère à passer une après-midi nuageuse et humide dans le réconfort d’un cinéma.