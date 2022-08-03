L’année du requin - Zoran et Ludovic Boukherma - critique

Le 31 juillet 2026
Un « Dents de la mer » à la française mâtiné de comédie noire… mais le mélange ne prend jamais.
- Réalisateurs : Ludovic Boukherma - Zoran Boukherma
- Acteurs : Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi, Christine Gautier, Ludovic Torrent, Philippe Prevost, Jean Boronat
- Genre : Action, Épouvante-horreur, Nanar, Comédie noire
- Nationalité : Français
- Distributeur : The Jokers
- Durée : 1 h 27 mn
- Date de sortie : 3 août 2022
L'a vu
Veut le voir
Résumé : A « La Pointe, station balnéaire dans le sud-ouest de la France, en général, il ne se passe jamais rien. La gendarme maritime Maja (Marina Foïs) est à quelques heures de prendre sa retraite. Alors qu’elle vit son dernier jour de travail, une personne est dévorée...par un requin !
Critique : L’humour décalé, fondé sur le souvenir d’un blockbuster américain, n’est pas donné à tout le monde.
Les frères Boukherma s’attellent à cette parodie avec une mollesse étonnante qui imprègne tout le film. Un humour, disons franchouillard, sous-tend des séquences enchaînées avec une nonchalance désarmante : Maja, fonctionnaire modèle jusqu’au bout des ongles, a le portrait du général de Gaulle au-dessus de son lit ; son mari Thierry (Kad Merad) est forcément ultra cool puisqu’il porte en permanence une chemise hawaïenne ; ses collègues la bizutent pour son départ en lui jetant un seau d’eau alors qu’elle est aux toilettes... Et tout le reste est à l’avenant, y compris lorsqu’il s’agit de découvrir des cadavres.
- Copyright France 3 Cinéma/Les Films Velvet/Baxter Films
Rien ne semble fonctionner dans cette comédie qui a oublié d’être drôle et qui, de surcroît, méprise ses personnages sans jamais leur accorder la moindre épaisseur. Maja, pourtant présentée comme l’héroïne du film, n’est guère épargnée : psychorigide, d’une intelligence limitée, incapable de quitter ses fonctions et politiquement marquée à droite... mais jusqu’où ?
Ponctué par les interventions réactionnaires d’un duo d’animateurs qui rient de leurs propres plaisanteries sur la radio locale, le film, malgré les efforts des acteurs, manque complètement son objectif. Pour de multiples raisons, certes, mais surtout pour une, rédhibitoire : il n’est jamais drôle.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.