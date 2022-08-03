L’année du requin - Zoran et Ludovic Boukherma - critique

Résumé : A « La Pointe, station balnéaire dans le sud-ouest de la France, en général, il ne se passe jamais rien. La gendarme maritime Maja (Marina Foïs) est à quelques heures de prendre sa retraite. Alors qu’elle vit son dernier jour de travail, une personne est dévorée...par un requin !

Critique : L’humour décalé, fondé sur le souvenir d’un blockbuster américain, n’est pas donné à tout le monde.

Les frères Boukherma s’attellent à cette parodie avec une mollesse étonnante qui imprègne tout le film. Un humour, disons franchouillard, sous-tend des séquences enchaînées avec une nonchalance désarmante : Maja, fonctionnaire modèle jusqu’au bout des ongles, a le portrait du général de Gaulle au-dessus de son lit ; son mari Thierry (Kad Merad) est forcément ultra cool puisqu’il porte en permanence une chemise hawaïenne ; ses collègues la bizutent pour son départ en lui jetant un seau d’eau alors qu’elle est aux toilettes... Et tout le reste est à l’avenant, y compris lorsqu’il s’agit de découvrir des cadavres.

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Rien ne semble fonctionner dans cette comédie qui a oublié d’être drôle et qui, de surcroît, méprise ses personnages sans jamais leur accorder la moindre épaisseur. Maja, pourtant présentée comme l’héroïne du film, n’est guère épargnée : psychorigide, d’une intelligence limitée, incapable de quitter ses fonctions et politiquement marquée à droite... mais jusqu’où ?

Ponctué par les interventions réactionnaires d’un duo d’animateurs qui rient de leurs propres plaisanteries sur la radio locale, le film, malgré les efforts des acteurs, manque complètement son objectif. Pour de multiples raisons, certes, mais surtout pour une, rédhibitoire : il n’est jamais drôle.