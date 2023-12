L’enfant du paradis - Salim Kechiouche - critique

Résumé : Après une traversée du désert dans sa carrière de comédien, Yazid voit enfin se profiler le bout du tunnel. Sobre depuis six mois, il veut montrer à sa nouvelle fiancée et à son fils qu’il est maintenant un autre homme. Mais en quelques jours, les vieux démons resurgissent.

Critique : L’enfant du paradis est le premier long métrage en tant que réalisateur de Salim Kechiouche, acteur révélé par Gaël Morel (À toute vitesse), et que l’on a pu voir aussi chez François Ozon (Les amants criminels) et Abdellatif Kechiche (La vie d’Adèle et Mektoub, My Love). Cet ancien champion de France de kick boxing et vice-champion de muay thaï a alterné cinéma, télévision et théâtre, incarnant notamment Pino Pelosi, l’assassin de Pasolini, dans la pièce Vie et mort de Pier Paolo Pasolini, de Michel Azama (2003). Derrière la caméra, il avait déjà signé un court métrage, Nos gènes, en 2020. C’est donc riche de diverses expériences que Salim Kechiouche s’est lancé dans le projet de L’enfant du paradis, coécrit avec Amel Bedani et Sami Zitouni. Sincère et attachant, le film présente une certaine connotation autobiographique, Kechiouche ayant connu des hauts et des bas, à l’instar de son personnage. Et les documents d’archives familiales montrées à l’écran sont réellement celles du réalisateur : on le voit, adolescent, en compagnie de sa mère, décédée alors qu’elle n’était que trentenaire, ce qui n’est pas explicite dans la narration.

Salim Kechiouche dans "L’enfant du paradis" © 2013 K-Rec Films / La Vingt-cinquième Heure. Tous droits réservés.

Film sur le souvenir et les traumas de la jeunesse, L’enfant du paradis (dont le titre se réfère au chef-d’œuvre de Marcel Carné) est fortement marqué par diverses tendances du cinéma français. Outre Kechiche, on songe notamment à Maurice Pialat pour les scènes d’engueulades dans le couple ou entre adultes et jeunes. D’autres films se rapprochent de l’esprit de ce premier long : on songera à Père, fils de Soukourov pour la complicité entre Yazid et Hassan (Hassane Alili, une révélation), ou à Un week-end sur deux de Nicole Garcia pour la maladresse du parent divorcé à l’égard de l’enfant avec lequel il ne vit pas au quotidien... Filmé avec soin et un sens de l’ellipse, L’enfant du paradis est cohérent dans ses choix esthétiques. Le réalisateur précise ainsi dans le dossier de presse : « J’avais envie de quelque chose de très organique, que la caméra soit très, très proche. Mon chef op m’a fait remarquer après coup à quel point les cadres étaient serrés mais c’était vraiment un choix. Il n’y a quasiment pas de plans larges dans le film. Je voulais être au plus près de mes acteurs. Cette approche correspond aussi à un film où tout est condensé ». Il faut aussi souligner l’investissement des seconds rôles, dont Pascale Arbillot et Zinedine Soualem dans une séquence de repas familial.

Salim Kechiouche et Hassane Alili dans "L’enfant du paradis" © 2013 K-Rec Films / La Vingt-cinquième Heure. Tous droits réservés.

Pour autant, le métrage peine à convaincre pleinement. Le scénario n’est pas si original que cela et certaines scènes sont pénibles par leurs clichés et conventions, comme celles mettant en avant les tensions avec l’ex (Naidra Ayadi) ou la sœur (Carima Amarouche). Quant à la suggestion d’une contrariété due à des événements historiques, elle était beaucoup plus prenante dans un film comme Caché de Haneke. En somme, Salim Kechiouche acteur convainc nettement plus que Salim Kechiouche réalisateur. Mais les maladresses de cette première expérience en format long ne doivent pas masquer les capacités réelles du cinéaste, dont on attend le second film avec intérêt.