L’été dernier - Catherine Breillat - critique

Résumé : Anne, brillante avocate, défend les mineurs victimes d’abus et les adolescents en difficulté. Son mari Pierre, leurs deux filles et elle vivent en parfaite harmonie dans une belle villa sur les hauteurs de Paris. Lorsque Théo, fils de Pierre né d’un précédent mariage, emménage avec eux, l’équilibre de la famille se retrouve chamboulé par l’irruption de cet adolescent rebelle et contestataire.

Critique : Initialement intitulé Inavouable, L’été dernier est le remake d’un film danois, Dronningen (2019), réalisé par May el-Toukhy et scénarisé par Maren Louise Käehne. Remanié par Catherine Breillat et Pascal Bonitzer, le scénario repose sur la liaison soudaine entre Anne, une avocate quadragénaire (Léa Driicker), et Théo (Samuel Kircher), l’ado rebelle de son mari (Olivier Rabourdin). Différence d’âge, lien de parenté délicat, mais aussi gouffre culturel. Si le thème des amours entre une femme entre deux âges et un jeune homme a été plusieurs fois traité au cinéma, du Blé en herbe à La passagère en passant par Mourir d’aimer, le contexte est ici particulier. L’adolescent, brut de décoffrage, peu aimable et voleur à l’occasion, n’est pas facile à vivre, et se retrouve un temps chez son père après un conflit grave avec sa mère. Il perçoit Anne comme une usurpatrice et une ennemie potentielle. Et lorsque l’improbable se produit, Anne est alors enfermée dans un dilemme : assumer sa liaison secrète avec Théo au risque de menacer sa vie familiale et professionnelle, ou renoncer à cet amour pour garder son confort et sa respectabilité. Un événement imprévu va amener Anne à prendre une décision surprenante.

© 2023 SBS Productions. Tous droits réservés.

Catherine Breillat effectue son retour derrière la caméra après dix ans d’absence, Elle avait de surcroît connu des graves problèmes de santé. Son univers à la fois fascinant et dérangeant aborde souvent les affres du désir, en mode explicite (Anatomie de l’enfer, 2004) ou par le biais de la mise en abyme (Sex Is Comedy, 2002). Mais elle est aussi l’autrice d’œuvres décevantes, à l’instar d’Une vieille maîtresse (2007) ou Abus de faiblesse (2013). Aussi, on ne peut que louer sa capacité à rebondir. La cinéaste évite avec bonheur tous les pièges que lui tendait son récit : sensationnalisme, moralisme, invraisemblances narratives. Ses qualités de scénariste sont ici manifestes, elle qui avait collaboré naguère avec Bellocchio, Cavani, Pialat et Beauvois. Sans se prendre pour le Racine de Phèdre, elle donne à sa romance de curieux accents de tragédie.

© 2023 SBS Productions. Tous droits réservés.

La mise en scène est limpide et fluide, et parvient à distiller une tension quasi policière, à laquelle on ne s’attend pas, dans la seconde moitié de l’histoire. Pour éclaircir sa démarche et ses ruptures de ton, la réalisatrice précise dans le dossier de presse : « Sur le papier, c’était effectivement l’histoire d’un adultère avec un beau-fils beaucoup trop jeune, etc. Mais ce n’est pas ça que je voulais raconter. Je n’aime pas le cinéma réaliste, quand on le cantonne à dire des choses convenues, étriquées, moralistes. L’art moraliste enlaidit et rétrécit les gens. Mais l’Art este moral car il les embellit, porte un regard sur eux qui les épanouit, les transfigure ». Les trois interprètes principaux sont formidables. Olivier Rabourdin n’avait pas été aussi impressionnant depuis Eastern Boys, et Léa Drucker trouve un autre bon rôle de maturité. Samuel Kircher, frère de l’acteur Jules Kircher (Le lycéen), est stupéfiant de spontanéité, pour son première apparition à l’écran.