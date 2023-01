L’étrange histoire du coupeur de bois - Mikko Myllylahti - critique

Résumé : Pepe est un bûcheron qui vit dans un village finlandais idyllique. En l’espace de quelques jours, une suite d’événements tragiques détruit peu à peu sa calme et paisible vie, mais Pepe ne semble pas s’en soucier. C’est comme s’il détenait un secret à l’existence presque insaisissable.

Critique : On ne peut pas dire que le malheur l’épargne. Il commence par perdre son boulot de coupeur de bois, puis s’ensuivent l’assassinat de l’amant de sa femme, l’incendie de sa maison et la fuite de sa famille vers la ville. Et pourtant, nulle émotion ne le traverse, comme s’il était résigné au désespoir et que la vie ne devait pas être autrement. Cette accumulation de déconvenues semble le maître-mot de ce récit étrange, perdu au milieu des neiges épaisses de la Finlande, quand soudain, de façon totalement surprenante, le merveilleux et le conte s’invitent autour des personnages.

Copyright AAMU FILM COMPANY

Remarqué à la Semaine de la Critique à cannoise et dans de nombreux autres festivals de cinéma, L’étrange histoire du coupeur de bois est un film rempli de surprises et d’enchantements. L’humour cynique n’est jamais loin. Pour autant, Mikko Myllylahti ne se moque pas de son personnage masculin. Le réalisateur finnois qui est aussi poète engage son récit dans une dimension aérienne, où chaque personnage constitue une sorte de condensé d’absurdité et de délicatesse. On se croirait plongé dans une pièce nordique de Beckett où le rire côtoie la mélancolie avec grâce. Le réalisateur assume pleinement la théâtralité du propos qui se manifeste dans des décors dépouillés. La drôlerie froide s’immisce dans une musique fascinante qui renforce le caractère à la fois loufoque et fantastique du récit. En réalité, le scénario perd son spectateur dans un genre hybride qui a autant à voir avec une certaine philosophie des Lumières qu’un pamphlet contre l’individualisme contemporain.

Copyright AAMU FILM COMPANY

La lumière, les sons et surtout les dialogues apportent une dimension totalement originale à la tonalité générale de l’histoire. Les comédiens épousent avec brio un genre qui les fait voyager entre le drame, la comédie et l’épouvante. Néanmoins, le réalisateur ne lésine pas non plus sur la photographie en mettant en valeur des paysages de montagnes et de glace absolument magnifiques. Sans aucun doute, L’étrange histoire du coupeur de bois est une expérience de cinéma déjantée et sensible qui ouvre la porte à des thématiques aussi variées que l’amour, la paternité, la lutte des classes, l’enracinement à sa patrie ou même l’écologie. La portée poétique et symbolique est évidente dans cette histoire construite en deux chapitres et il serait bien maladroit d’y voir une quelconque référence à Lynch. Au contraire, le pas de côté permanent dans une réalité parallèle est une occasion pour le réalisateur d’interroger le sens de l’existence dans un monde mis à mal par le capitalisme sans foi ni loi, et le consumérisme hagard.

Copyright AAMU FILM COMPANY

Voilà donc un moment de cinéma complètement jubilatoire où le spectateur ressort avec le sentiment d’avoir voyagé dans un univers absurde et attachant qui pourrait ressembler à un moment de théâtre du début du vingtième siècle. En ce sens, L’étrange histoire du coupeur de bois constitue une œuvre intemporelle à déguster tranquillement, au risque même de s’y perdre.