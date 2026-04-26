L’être aimé - Rodrigo Sorogoyen - Fiche film

Le 26 avril 2026
- Réalisateur : Rodrigo Sorogoyen
- Acteurs : Javier Bardem , Marina Foïs, Raúl Arévalo, Raúl Prieto, Victoria Luengo, Miguel Garcés
- Genre : Drame
- Nationalité : Espagnol, Français
- Distributeur : Le Pacte
- Date de sortie : 16 mai 2026
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, En compétition
Résumé : Réalisateur mondialement célèbre, Esteban Martínez revient en Espagne pour tourner son nouveau film. Il en offre le rôle principal à une jeune actrice inconnue, sa fille, qu’il n’a pas vue depuis treize ans. La jeune femme accepte cette formidable opportunité, mais sait qu’à l’occasion de ce tournage, elle va se confronter à un homme qu’elle n’a jamais pu considérer comme un père. Le poids du passé menace de rouvrir leurs blessures.
- © 2026 Festival de Cannes
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