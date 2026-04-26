Cannes 2026 : Rodrigo Sorogoyen en compétition officielle

Résumé : Réalisateur mondialement célèbre, Esteban Martínez revient en Espagne pour tourner son nouveau film. Il en offre le rôle principal à une jeune actrice inconnue, sa fille, qu’il n’a pas vue depuis treize ans. La jeune femme accepte cette formidable opportunité, mais sait qu’à l’occasion de ce tournage, elle va se confronter à un homme qu’elle n’a jamais pu considérer comme un père. Le poids du passé menace de rouvrir leurs blessures.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña

– Distributeur : Le Pacte

– Principaux acteurs : Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Marina Foïs, Melina Matthews, Miguel Garcés

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Rodrigo Sorogoyen à Cannes

2022 : As Bestas, Cannes Première

Rodrigo Sorogoyen bénéficie avec ce film d’un casting de choix composé notamment de Javier Bardem et de Marina Foïs, qu’il avait dirigée dans son précédent long métrage. Plusieurs séquences de L’être aimé ont été tournées aux îles Canaries et à Madrid. Rodrigo Sorogoyen est devenu en quelques années une figure majeure du cinéma espagnol. Il avait entrepris des études en Histoire avant d’intégrer le département scénario de l’École de Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté de Madrid. Il se partage ensuite entre la télévision et le grand écran, où il coréalise son premier long métrage, 8 citas (2008). Puis il entame une collaboration avec la scénariste Isabel Peña à partir de Stockholm (2013). C’est surtout avec Que Dios nos perdone (2016) que le réalisateur devient célèbre. Ce polar politique sur fond de contestation sociale est mis en scène avec une redoutable efficacité, tout en questionnant sur des problèmes liés au passé proche de l’Espagne. El Reino (2016) est tout aussi réussi, et notre collaborateur Julien Dugois écrivait à son sujet : « Antonio de la Torre livre une prestation si admirable que son personnage de politicard ripou en devient attachant. Cette approche originale rend d’autant plus violente l’attaque lancée à l’encontre de la corruption du milieu politique espagnol dans sa globalité. » Portrait d’une femme tourmentée, Madre (2019), extension de l’un de ses courts métrages, reçoit un accueil favorable à la Mostra de Venise. On peut lire sous la plume de Laurent Cambon que « Rodrigo Sorogoyen confirme à travers ce cinquième long-métrage son immense talent de conteur des dérapages de l’âme humaine. » Mais le chef-d’œuvre de Sorogoyen demeure As Bestas, présenté à Cannes Première en 2022. Cette coproduction franco-espagnole, vision cauchemardesque des conflits de voisinage, distille une tension rarement atteinte au cinéma, et se voit récompensée par de nombreux prix, dont le César du meilleur film étranger. En 2025, Rodrigo Sorogoyen préside le Jury de la Semaine de la Critique.

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