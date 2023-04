L’Europe du cinéma, colloque de Cerisy – sous la direction de Vincent Amiel, José Moure, Benjamin Thomas et David Vasse - la chronique livre

Résumé : "L’Europe du cinéma, colloque de Cerisy" essaye de faire ressortir quelles pourraient être les caractéristiques d’un cinéma européen, dans la création, la production, la technique et le regard de ceux qui réalisent les films.

Chronique : Une question peut venir à l’esprit de tout cinéphile : le cinéma européen existe-t-il ? N’est-il pas réduit finalement à des productions nationales sans aucun lien entre elles ?

Ce livre vous prouvera le contraire. Découpé en quatre grandes parties, abordant les « Créations et Productions », puis les « Courants et Acteurs », avant de passer au « Œuvres et Parcours » pour enchaîner sur les « Espaces et Identités », ce recueil se conclut avec une courte interview se penchant sur le problème des nouvelles formes de mondialisations culturelle.

Chaque partie contient plusieurs essais. On voyage en Europe mais aussi dans le temps : le cinéma des années trente et quarante avec les réfugiés fuyant l’Allemagne nazie, que ce soit pour venir en France ou au Portugal, les grandes coproductions franco-italiennes des années cinquante et soixante ou encore les parcours atypique de réalisateurs comme Johan van der Keuken ou Jerzy Skolimowski et d’acteurs et actrices comme Lilian Harvey et Jacques Perrin.

Les courants cinématographiques ne sont pas oubliés avec une analyse intéressante sur le jeu expressionniste, ou la rencontre entre le fantastique Français et le cinéma Allemand.

Des textes denses qui prennent le temps de creuser leur sujet, même si l’on se rend compte qu’il y aurait tellement plus à dire sur ces cinémas d’Europe et que ces quelques trois cent pages ne sont qu’une manière de poser les idées sur la table et d’ouvrir de nombreuses portes.

Bien sûr, on n’échappe pas à l’envie d’aller voir ou revoir les œuvres citées, évoquées, présentées ou analysées au fil des articles. Tout en se penchant d’une manière construite, structurée sur le cinéma européen, ce livre laisse aussi, sans s’en rendre compte peut-être, la porte ouverte au rêve de projections et d’écrans. Le lecteur se verra poussé à réfléchir mais aussi à imaginer ces images dont on lui parle, et à voir dans sa tête ces films qui se découvrent européens.

L’Europe du cinéma, colloque de Cerisy regroupe les interventions du colloque de Cerisy sur le neuvième art d’Europe. Un bel objet pour réfléchir au trait particulier de ces films, tout en nous laissant rêver à leurs images.