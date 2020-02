L’évadé d’Alcatraz - la critique du film

Résumé : Frank Lee Morris, qui vient d’être incarcéré dans la terrible prison d’Alcatraz, sera le dernier à faire une tentative d’évasion, avant la fermeture définitive du lieu.

Notre avis : Fondé sur une histoire vraie, le film est concentré sur la préparation d’une tentative d’évasion, alors que l’opération est réputée impossible. On apprendra peu sur le passé des différents protagonistes. L’homme dont on ne saura que le nom, Frank Lee Morris, est transféré à Alcatraz parce qu’il a déjà tenté de s’évader d’autres prisons. En revanche, on ne connaîtra pas les raisons de sa condamnation. Morris, peu causant, va tout de même se lier avec quelques co-détenus : un vieux qui ne pense qu’à manger et élève une souris (Frank Ronzio), le bibliothécaire noir qui s’est mutilé pour quitter un quartier de cellules trop difficile (Paul Benjamin), un peintre amateur (Roberts Blossom). Et il va particulièrement se lier avec son voisin de cellule, un voleur de voitures, Charley Butts (Larry Hankin), et retrouver deux frères malfrats croisés dans une autre prison (Fred Ward et Jack Thibeau). C’est avec ces trois hommes qu’il va monter une tentative d’évasion par les conduits d’aération.

Le cinéaste Don Siegel offre à son vieux complice devenu super star un rôle taillé sur mesure pour lui. Calme, taiseux, ne supportant pas l’injustice, mais sachant se défendre, Clint Eastwood est tout à son bonheur et au nôtre.

Le récit se concentre quasi exclusivement dans les locaux de la prison : on passe de la cellule au réfectoire, de longs couloirs en cour fermée pour la promenade, en passant par la menuiserie et la bibliothèque. Le sentiment d’enfermement est complet quand on apprend que les détenus n’ont droit ni aux journaux, ni à la radio ou la télévision. Ils n’ont droit qu’à la projection d’un film, une fois par semaine.

L’histoire se développe en nous faisant suivre les petits gestes minutieux et fastidieux de Morris et de ses complices pour préparer leur coup. Parallèlement, la surveillance très élaborée des gardiens fait naître un suspense de tous les instants. La personnalité sadique du directeur conforte l’ambiance générale.

Avec ce film d’hommes (on aperçoit juste brièvement deux femmes au parloir), Don Siegel, fort de son expérience et de la collaboration de son acteur fétiche, nous propose une œuvre solide, bien jouée, qui nous tient en haleine jusqu’à l’image finale.