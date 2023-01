L’immensita - Emanuele Crialese - critique

Résumé : Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

Critique : C’est une mère aérienne et joueuse qui agrémente le quotidien difficile de sa famille avec des incises fantasques où se mêlent tendresse, musique et poésie. Car Clara est une femme défaite par son couple. Elle n’aime pas son mari mais s’obstine à le quitter, sans doute faute d’autonomie financière. L’inquiétude de perdre ses enfants est là aussi. L’immensita est un film qui parle d’amour maternel, de vie, de joie et de fantaisie. Mais c’est aussi une œuvre qui évoque à bas-mots les violences conjugales, les maltraitances psychologiques commises contre les femmes et par voie de conséquence contre les enfants. Et c’est encore un film qui parle d’enfance, d’identités en construction, et de fraternité. En ce sens, L’immensita fait montre, en écho au titre, d’une très grande densité narrative. Le récit se détourne souvent dans une dimension imaginaire, apportant ainsi une connotation baroque tout à fait originale qui tranche avec un traitement social du sujet.

Copyright Angelo Turetta

L’histoire est portée par une Penélope Cruz absolument rayonnante. Elle irradie l’écran de sa beauté, de son appétit de vivre et de sa joie volubile. Étonnamment, les décors rappellent l’esprit d’un réalisateur qui a particulièrement compté dans sa carrière : Almodóvar. Pour autant, elle se moule avec une grâce inouïe dans une Italie à la frontière de l’imaginaire et du réel. Rome apparaît dans des fresques peintes derrière les fenêtres de l’appartement. L’important pour le réalisateur, Emanuele Crialese, est de donner à ses comédiens un espace d’expression immense. Cruz est partout. Elle passe d’une tenue à l’autre, d’une coiffure à l’autre, des sourires aux larmes, à la manière d’une icône de cinéma.

Copyright Angelo Turetta

Il ne faut pas oublier les trois enfants, et notamment l’aînée, qui permettent au récit d’emprunter le point de vue des frères et sœurs face à la violence du couple parental. L’aînée, ou plutôt l’aîné, est habité par un corps qui ne lui correspond pas. Elle tombe amoureuse d’une adolescente, au milieu d’un dédale de maïs et de béton, semblable aux tourments identitaires qui la traversent. Pour une fois, le thème du transgenre est abordé avec beaucoup de précaution et de nuance. Le réalisateur laisse le spectateur apprécier le parcours affectif et sexuel de l’adolescente, qui ne tombe jamais dans la vulgarité ou la démonstration. Il n’évite pas la complexité, les ressentis des membres de la famille, les non-dits face à ses vêtements ou ses attitudes. Surtout, il fuit la facilité du happy end au bénéfice d’une narration dense et pleine de mystères.

Copyright Angelo Turetta

L’immensita est une œuvre bouleversante et maîtrisée qui apporte une vision tout à fait originale sur la difficulté des femmes italiennes dans les années 70 à s’émanciper du pouvoir des hommes. Emanuele Crialese revient au cinéma après dix ans d’absence avec un long métrage réussi et abouti où Penélope Cruz fait une nouvelle fois la démonstration de son incroyable talent de comédienne.