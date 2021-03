Golden Door - Emanuele Crialese - critique

Résumé : Sicile, début du XXe siècle : un veuf, Salvatore (Vincenzo Amato), pauvre et sans avenir décide de tenter sa chance en Amérique. Il vend tout et emmène toute sa famille avec lui.

Critique : Il ne s’agit pas s’une saga, mais plutôt d’un voyage initiatique présenté comme un songe. On pense au cinéma de Federico Fellini parfois, ou à celui des frères Taviani à d’autres moments, les compatriotes du cinéaste, mais aussi par certains côtés à celui d’Emir Kusturica.

Au début, on assiste à la vie monotone sur un bout de terre désolée de Sicile. Les habitants survivent en suivant des rites ancestraux, en se référant à leurs morts et en rêvant de l’Amérique comme d’un Eldorado radieux, où les légumes seraient gigantesques et où l’on pourrait se baigner dans des rivières de lait.

Ensuite, le voyage en bateau, que l’on imagine plus qu’on ne le voit, nous montre une foule nombreuse tassée au maximum, composée de candidats à la migration, où l’on sépare les hommes et les femmes pour la nuit. Salvatore va être approché par un personnage élégant, une Anglaise nommée Lucy (Charlotte Gainsbourg). Celle-ci cherche, sans s’en cacher, un homme qui accepterait un mariage blanc.

La dernière partie, la plus réaliste formellement, se situe à l’arrivée aux États-Unis à Ellis Island. On y voit les migrants traités à peine mieux que du bétail. Des fonctionnaires indifférents s’évertuent à faire du tri entre tous, avec des critères édictés par l’administration américaine, tout à fait dignes de règles établies par un maquignon : l’état de la dentition, la forme générale et l’expression verbale y sont notamment prépondérants. Ceux qui n’y répondront pas favorablement seront renvoyés dans leur pays d’origine.

Parallèlement, des mariages entre ceux qui viennent de débarquer ou avec des postulants locaux sont programmés, avec le même sens administratif pragmatique.

Ce curieux film avec une réelle ambiance, lente et poétique, est aussi traversé par des scènes d’un réalisme cru dénué de tout effet romanesque.