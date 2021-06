L’intrusive - Claudine Dumont - critique du livre

Résumé : Camille ne dort plus depuis quelques mois. Ses consultations auprès de psychologues et autres thérapeutes ne donnent rien. Son frère, Laurent, et sa femme Mathilde vont lui proposer une solution alternative pour tenter de remédier à ses insomnies et éviter qu’elle ne reproduise un mauvais geste sur sa nièce, Jeanne. Ils la mettent entre les mains de Gabriel, le frère de sa belle-sœur qui dispose... d’une machine à visualiser les rêves !

Critique : Ce livre est bouleversant et très prenant. Claudine Dumont arrive à maintenir le suspense jusqu’à la dernière page. En fermant le livre, le lecteur ressort vidé, avec l’impression d’avoir été à la place de Camille. Il est imprégné de ses émotions et de ses sensations. Le mal qui la ronge et les effets de son trouble du sommeil sur son physique et sur son esprit sont décrits avec une telle minutie qu’il nous est impossible de lâcher prise. La tension dans l’écriture est palpable. L’autrice nous amène visiter le subconscient e son personnage, les endroits les plus sombres de sa pensée.

La jeune femme tente de chercher au plus profond d’elle-même, avec l’aide de Gabriel, les réponses à ses désordres intérieurs. Les intrusions dans ses rêves sont troublantes et semées d’indices qu’il nous faut décoder, pour trouver la porte de sortie et faire taire le monstre qui sommeille en elle. Le lecteur vit au jour le jour ses progrès, ses échecs en s’immisçant dans son présent et son passé. Un présent qui handicape la jeune femme dans sa vie de tous les jours, l’empêchant de travailler, de manger et provoquant de terribles hallucinations ; et un passé difficile, avec une mère parfaite et déséquilibrée, qui explique bien des maux. En définitive, Claudine Dumont nous interroge sur la possibilité ou non de se construire sur une mauvaise interprétation de ce que nous sommes.

Le dénouement du livre est surprenant, car les secrets révélés par Camille sont à la fois déroutants et intimes. Une certaine violence inonde le roman, car plusieurs thématiques y sont abordées comme l’automutilation ou encore le viol. Pour autant, le récit est empreint de douceur et d’une forme d’érotisme infusées par le lien naissant entre Camille et son protecteur Gabriel. Un troisième roman fort réussi.