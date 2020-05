L’un reste, l’autre part - Claude Berri - critique

Résumé : Alors qu’il vient de fêter ses seize ans de mariage avec Isabelle, Daniel reçoit un coup de téléphone lui apprenant que son fils aîné, Julien, a eu un grave accident de moto et se retrouve paraplégique. Au même moment, il fait la connaissance de Judith, dont il tombe amoureux. De son côté, son ami Alain, marié à Fanny, trompe sa femme avec son employée Farida. Entre leurs sentiments difficilement conciliables, les deux hommes vont tenter de jongler, chacun à sa manière : Alain par la fuite et le mensonge, avant de décider de se "ranger", et Daniel par la recherche du meilleur, qui sera, après bien des tergiversations et des cas de conscience, de quitter sa femme pour redécouvrir l’amour.

Notre avis : Une histoire d’adultère de plus, en forme de comédie de mœurs qui cherche à nous faire pleurer et rire. Mais son réalisateur, peut-être par un manque de réflexion dû à trop de "tics", n’a fait qu’accumuler poncifs et humour gentillet sur les rapports de couple, paroles éculées d’amour et de paix. Pas plus que leurs personnages, les acteurs ne nous surprennent et le spectateur, dès les premières scènes, voit bien qu’on va lui servir des numéros mal réchauffés. Alors d’accord, Nathalie Baye et Pierre Arditi forment un couple bourgeois rigolo. Et Daniel Auteuil sait attendrir quand il faut avec ses trémolos et son sourire charmeur. Quant à Charlotte Gainsbourg, elle comprend tout le monde, veut l’amour partout ; mais quand donc se décidera-t-on à lui faire jouer un personnage différent ? Des portraits crédibles, mais trop connus, ne peuvent pas sauver un film dont les péripéties se traînent et se répètent. La seule qui émeuve finalement, c’est Miou-Miou, qui campe sobrement la première femme de Daniel.

Qu’a donc voulu nous dire Berri ? Qu’il ne faut jurer de rien ? Que l’homme qui trompe sa femme depuis des années peut lui rester plus fidèle que le fidèle qui tombe amoureux ? Pour cela, était-il besoin d’opposer deux schémas de façon si caricaturale, en nous assommant d’une musique douceâtre chaque fois qu’apparaissent Auteuil et sa famille modèle ? En nous assenant des scènes de ménage de l’autre côté ? Les ficelles sont grosses et le classicisme de la réalisation, hors deux ou trois scènes timidement tournées caméra à l’épaule, son bon goût et sa délicatesse supposés nous ennuient et ne nous apprennent rien, ni sur le cinéma, ni sur la vie.

Pour les plus endurants qui tiendront jusqu’au double happy-end sans saveur et bâclé, une petite récompense, bien méritée : Charlotte Gainsbourg interprétant une chansonnette qui donne in extremis quelque légèreté à cet imbroglio empâté.