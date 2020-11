L’étudiante - la critique du film

Résumé : Valentine, étudiante, prépare l’agrégation de Lettres et n’a guère le temps de songer à l’amour. Le temps d’un soir, elle rencontre Edouard, musicien nocturne, qui s’accroche à elle. Les emplois du temps difficilement conciliables finissent par séparer le couple. Mais Valentine est maintenant très amoureuse et le jour de l’agreg, sous le couvert d’un exposé sur Molière, elle lui adresse un message d’amour.

Critique : Question à mille euros : pouvez-vous citer un chef-d’œuvre cinématographique dans lequel a joué Sophie Marceau ? Non, aucun, pas même Police, qui n’est certainement pas le meilleur Pialat. Alors, L’étudiante... Dans cette suite inavouée de La Boum, Vic, pardon Valentine Ezquerra, rencontre Edouard Jansen, un noctambule invétéré, musicien actif. Le premier contact entre les deux protagonistes est une sorte d’hommage au théâtre de Marivaux, mais c’est juste parce que les personnages avancent masqués, lui en poupée maquillée, elle en frileuse qui s’effeuille, héroïne d’une pub de cosmétiques, parce qu’évidemment ce serait trop dommage de ne pas dévoiler Sophie Marceau. Problème : cette dernière n’a que des moues ou des poses affectées à offrir dans ce long métrage au goût de yaourt. Certes, on n’imagine pas que ces deux personnages-là puissent réincarner Silvia et Dorante. D’ailleurs, l’affaire se conclut beaucoup plus vite que dans Le jeu de l’amour et du hasard : Edouard tombe amoureux de Valentine, l’invite au restaurant. Les contraires s’attirent selon un principe sentimental, dont on ne peut croire que le réalisateur Claude Pinoteau et la scénariste Danièle Thompson le découvrent comme un territoire inconnu. Mais le film ne s’embarrasse pas d’un quelconque scrupule : au contraire, capitalisant sur cette alliance de la carpe et du lapin (elle dans la préparation de l’agrégation, prof vacataire bien occupée, lui dans la posture de l’artiste, forcément décalé), ce long métrage d’un ridicule inénarrable accumule les scènes d’un grotesque achevé, où Marceau et Lindon ont décidé de jouer à qui sera le plus mauvais. Comme l’actrice a deux longueurs d’avance, elle s’offrira un morceau de bravoure dans une séquence d’anthologie : déterminé à obtenir l’examen qu’il a préparé avec acharnement, son personnage entreprend de libérer les grandes eaux de Versailles, pour convaincre, à l’oral, un jury placide. Et ça marche !

Le pendant féminin de Christophe Lambert, indigente actrice chevillée à des gestes prétentieux, confère à L’étudiante son empreinte indélébile. A Lindon, il sera beaucoup pardonné : la suite de sa carrière parle davantage pour lui.