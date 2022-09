La chute - la critique

Résumé : Berlin, avril 1945. Le IIIe Reich agonise. Les combats font rage dans les rues de la capitale. Hitler, accompagné de ses généraux et de ses plus proches partisans, s’est réfugié dans son bunker, situé dans les jardins de la Chancellerie. A ses côtés, Traudl Junge, la secrétaire particulière du Führer, refuse de l’abandonner. Tandis qu’à l’extérieur la situation se dégrade, Hitler vit ses dernières heures et la chute du régime.

Critique : On a connu le réalisateur Oliver Hirschbiegel avec L’expérience, un excellent long métrage où de faux gardiens et de faux prisonniers plongés dans un univers carcéral factice confondaient dangereusement la réalité et le jeu. Avec La chute, il signe une œuvre dense, fiévreuse, d’une pudeur et d’une intensité inouïes. Quelque chose de rare et d’unique.

Tout ce qui tourne d’Hitler et du IIIe Reich peut légitimement laisser dubitatif. La vie du dictateur a déjà fait l’objet de films polémiques (revoir les récents Moloch et Max) mais cette fois-ci, avec ce film proprement bouleversant, Olivier Hirschbiegel plonge profond dans les recoins sombres de l’âme humaine. Au-delà de la reconstitution historique et de la direction d’acteurs impeccables, là où le cinéaste allemand excelle, c’est dans l’humanisation des monstres.



L’humanisation du Führer morphinomane est incroyablement déroutante avec ses crises de colère incontrôlables, son charisme d’orateur qui fascinait un peuple hypnotisé et ses larmes dues à l’humiliation de la défaite. Wim Wenders a récemment confessé au sujet du film - qu’il abhorre - que c’était une invitation à compatir avec les coupables. Ce n’est pas son but pas plus que ce n’est une leçon de morale bien-pensante qui sépare les bons et les méchants.

Non, non, non : La chute ne recherche pas de la compassion ni même excuse les actes du Führer mais dénonce précisément l’horreur en montrant le monstre sous son visage le plus humain, le plus authentique et le plus pathétique aussi, en refusant de porter le moindre jugement. Et c’est probablement cette absence qui crée la gêne.

Le film acquiert un degré supplémentaire d’ambiguïté en s’attachant à divers personnages secondaires (Eva Braun, Traudl Junge) qui vont marquer la vie d’Hitler. En fouillant dans la complexité de personnages inconscients et dévoués au Führer, le cinéaste allemand regarde dans le blanc des yeux des hommes et des femmes gravement lucides qui, entre loyauté et couardise, assistent à leur déchéance, à l’écroulement de leurs illusions, à la découverte de leur propre monstruosité.

Au-delà des fausses polémiques, La chute s’impose comme un exercice d’exorcisme viscéral qui autopsie un peuple en perte de repères et nous plonge dans une spirale infernale, claustrophobe, traumatisante. Autant des produits mollement calibrés vous invitent au nivellement par le bas, autant des films comme celui-ci, virulents, méchants, poignants, âpres, vous obligent à reconsidérer ce en quoi vous croyez et à regarder l’histoire sous son angle le plus désagréable. Pervers et contre tous ? Oui.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Deux disques truffés de bonus viennent enrichir le film d’Oliver Hirschbiegel. Sur le premier se trouvent une analyse historique, d’une précision chirurgicale, des derniers jours d’Hitler dans son bunker. La leçon est implacable et dure plus d’une heure et vingt minutes. Un making of de cinquante-huit minutes achève de nous informer sur la mise en chantier d’un tel sujet à polémique. L’ambiance en effet semblait chargée d’électricité lors du tournage ; chaque personne impliquée dans ce projet explique sa manière de gérer la lourde responsabilité d’un tel passé historique. Le deuxième disque regroupe plusieurs interviews des proches d’Hitler dans ces derniers jours : Traudl Junge, l’ex-secrétaire du Führer dont les mémoires ont inspiré le film, Roschus Misch, le téléphoniste du bunker, et Bernd Freytag von Loringhoven, ancien aide de camp du chef d’État-Major de la Wehrmacht. Des documents d’une rare richesse sur cette époque, qui raviront tous les amateurs.

Image & son : L’édition de TF1 Vidéo est à l’hauteur de l’ambition du sujet : solide, précise, d’une beauté triomphante. Bénéficiant d’un transfert impeccable, l’image de La chute s’exprime dans une très belle définition, choyant ses couleurs glaciales. Le son (à voir absolument en allemand pour apprécier tout le jeu de Bruno Ganz) dévoile une très belle ouverture entre les scènes souterraines (dialogues) et les scènes d’invasion de Berlin (violentes déflagrations en tous genres).